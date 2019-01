Annuncio

Continuano ad arrivare molte tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli [VIDEO] della prossima primavera-estate. Le proposte saranno capaci di accontentare anche le donne più esigenti. Di seguito vedremo le ultime novità in merito.

Nuove chiome

Nella nuova stagione i capelli dovranno essere molto naturali, però non mancheranno delle acconciature più elaborate. Saranno molto richieste le classiche waves e l'effetto sleek. Le onde saranno le grandi protagoniste insieme ai ricci.

Molto amate le beach waves e le chiome rigorosamente sciolte e texturizzate con l'effetto wet o met. Per completare un hairstyle non dovrà mai mancare la frangia, però nella versione baby bangs.

Questa frangetta sarà molto corta ed è stata riproposta in stile anni '50 e '60. Per renderla particolare si potranno applicare dei cerchietti maxi. Il look finale sarà molto sbarazzino e soprattutto 'young'. Anche molte modelle hanno optato per questa proposta e molte altre hanno anche delle frange tagliate in modo 'grossolano', senza troppa cura dunque. Lo stile sarà molto originale, da copiare.

Accessori e non solo

Come per ogni stagione, gli accessori non dovranno mai mancare sulle chiome e saranno perfetti per completare gli hair look. Quindi via libera con i cerchietti, da scegliere semplici o molto più decorati. Inoltre, non mancheranno i fiocchi e i nastri super colorati. I cordoncini e le corde saranno perfette per avvolgere le code di cavallo e le trecce, per creare un mood molto più esotico.

Molte modelle portano anche dei fiori tra i capelli, ideali per le giornate primaverili. Ritorneranno anche i foulard in stile anni '50, perfetti per avvolgere teste minimali e chignon. I vari raccolti dovranno essere destrutturati e molto morbidi. Saranno molto amate anche le trecce, il top knot, la doppia treccia e lo chignon dal finish semi-wet.

Nuovi colori

Dopo un taglio tutto nuovo si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Il protagonista della stagione sarà il castano, con sfumature caffé e cioccolato. Questa nuance sarà perfetta sulle carnagioni scure e pallide. Sarà molto attuale anche il nero molto intenso, per avere un look orientale. Non va dimenticato nemmeno il castano metal, dove saranno presenti dei riflessi grigi. Di tendenza ci sarà anche il colore biondo, come il cenere e il baby blond. Quest'ultimo sarà perfetto sul pixie cut e il taglio boyish. Per osare si dovrà puntare per il blu, sfoggiato anche dalla cantante Lady Gaga. Sarà presente anche il rosa, nelle sfumature punk pastel, strawberry blonde. Per concludere saranno molto richiesti anche il rose brown e il soft coral blonde. Le proposte non mancano mai e saranno perfette in ogni occasione. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019 [VIDEO].