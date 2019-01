Annuncio

In questo inverno 2019 si dovrà sfoggiare un nuovo taglio di capelli [VIDEO], per rendere unico il proprio look. Le proposte saranno davvero molte e arriveranno dai saloni dei famosi parrucchieri: come il long bob, il caschetto sfilato e il colore rosso veneziano.

Nuove chiome

Di tendenza ci sarà il long bob, sempre facile da portare e acconciare: per quanto riguarda la tonalità di questo hairstyle, le radici dovranno essere color cappuccino shakerate e le punte chantilly.

Per completare il tutto, su alcune ciocche si dovrà optare per il caramello. Un'idea originale potrà essere quella di colorare il ciuffo all'henné. Non mancheranno nemmeno i caschetti lunghi e sfilati: in questo caso la frangia dovrà essere scalata a regola d'arte.

Non vanno dimenticati nemmeno i carré, i quali dovranno essere molto scalati. Molto amato anche il bob lungo mosso e l'immancabile riga in mezzo. Sempre molto richiesto anche il bob con la frangetta netta e a completare l'hairstyle saranno presenti dei colpi di luce lime.

Nuovi colori

Per quanto riguarda le nuove tonalità, il grande protagonista sarà il rosso veneziano: questa nuance è molto naturale e morbida. Non va dimenticato che riesce anche a rendere il look molto più fresco e giovane. Nel colore in questione saranno presenti anche delle sfumature giallo freddo e zafferano. Questo mix sarà davvero molto originale, da provare assolutamente. Il rosso veneziano sarà perfetto sulle chiome lunghe e medie: in questo modo creerà sempre un bel movimento e riuscirà a mettere in risalto le varie sfaccettature presenti.

Come si realizza

Questa nuance sarà molto difficile da realizzare, quindi il consiglio sarà quello di affidarsi completamente al proprio parrucchiere di fiducia. Così riuscirà a calibrare nel migliore dei modi le varie sfumature e il colore risulterà il più naturale possibile. Va anche ricordato che per ottenere questo rosso, serviranno molte sedute dal parrucchiere. Questo colore è anche molto delicato e sbiadisce con molta facilità: quindi si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti, come ad esempio lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati e una crema nutriente. Tutto questo sarà molto facile da trovare e sarà in vendita nei negozi specializzati. Le proposte arrivano continuamente, basterà scegliere quella più adatta in base ai lineamenti del volto e allo stile. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO].