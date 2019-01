Annuncio

L'inverno 2019 è la stagione ideale per scegliere un nuovo taglio di capelli [VIDEO]. Le proposte che stanno arrivando sono davvero tante e saranno capaci di accontentare tutte le donne: come il pixie cut, il bob destrutturato e le chiome rosse.

Nuove chiome

I grandi protagonisti saranno i tagli corti, sempre molto facili da portare e acconciare. Sarà molto richiesto il caschetto, la cui lunghezza dovrà arrivare appena sotto le orecchie: l'hairstyle in questione dovrà avere delle linee molto geometriche e a completare il tutto ci sarà la frangetta.

Lo styling finale dovrà essere il più naturale possibile. Non va dimenticato nemmeno il carré, il quale dovrà avere molto volume: tuttavia su dei capelli molto sottili, si dovrà optare per il bob destrutturato.

Saranno molto amati anche il pixie cut, i tagli a scodella e quelli alla garconne. Le chiome medie saranno perfette per incorniciare il viso nel migliore dei modi: infatti si vedranno tagli medio-corti, la cui lunghezza arriverà alle spalle. Per quanto riguarda lo stilyng, questo tipo di hairstyle dovrà essere mosso o liscio. Le scalature dovranno essere molto leggere, in modo da creare un bel volume al tutto. Per finire non mancheranno nemmeno i tagli lunghi: anche in questo tipo di chioma saranno presenti delle sfilature. La frangia dentelé riuscirà ad addolcire il volto, inoltre si potrà optare per la riga centrale, ideale nelle lunghezze xxl.

Nuovi colori

Una nuova tonalità non dovrà mai mancare e molto richiesto sarà il castano. Questa nuance sarà seguita dal ramato, dal caramello e caffè.

Ogni donna riuscirà perfettamente a trovare il castano che più si adatta alla sua carnagione. I vari colori dovranno essere il più naturali possibile. Non mancheranno nemmeno lo shatush, il balayage e il bronde. Sui capelli andrà applicata regolarmente una maschera nutriente, in questo modo le sfumature saranno sempre brillanti. Prima di procedere con qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Altre proposte

Le chiome rosse non passano mai di Moda e sono state riproposte anche per questi mesi invernali: il rosso fuoco e il ramato saranno perfetti sulle carnagioni ambrate, così esalteranno i lineamenti del volto. Questo colore avrà bisogno di un continuo mantenimento, perché dovrà essere sempre molto intenso. Per realizzare un rosso perfetto si dovranno creare delle sfumature di colori differenti. Tuttavia, va ricordato che la nuance in questione andrà anche personalizzata in base alla forma del viso e al taglio. Le proposte sono sempre perfette per accontentare tutte le donne, anche le più esigenti. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO].