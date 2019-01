Annuncio

In questo inverno 2019 sarà il momento perfetto per portare un nuovo taglio di capelli [VIDEO]. In particolare la grande protagonista sarà la frangia baby bang, adatta alle donne di ogni età. Adesso vedremo tutte le novità del momento.

Nuova tendenza

La baby bang è una frangia cortissima, dal taglio netto e dallo stile simmetrico: questo dettaglio sarà capace di regalare molta personalità al viso. Si potrà anche abbinare a un bel caschetto o ai capelli lunghi.

Inoltre questa frangia sarà perfetta con le chiome lisce, mosse o con le onde. Invece sarà da evitare su quelli ricci, perché sarebbe impossibile metterla in piega. Un segreto per tenere in ordine la frangetta sarà quello di asciugarla e acconciarla immediatamente: tutto questo perché una volta asciutta sarà impossibile realizzare qualunque tipo di acconciatura.

Per la baby bang basterà utilizzare una piastra lisciante ed un pettine a denti stretti. Dopo aver lavato i capelli, asciugarli con il phon verso la crescita e passare la piastra per sigillare lo styling. Alla fine una spruzzata di lacca e la chioma sarà perfetta per tutta la giornata.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si dovrà scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità. Di tendenza ci saranno i caramel light, delle deliziose sfumature caramello: con queste nuance i capelli risulteranno molto luminosi e brillanti. Le tinte accese andranno messe nel dimenticatoio almeno per un po'. Questa tonalità sarà una proposta molto gentile, perché colorerà con molta dolcezza le varie ciocche. Quindi si dovranno scegliere alcune gradazioni più chiare rispetto alla base castana. Il risultato finale sarà un effetto schiarente molto naturale e potrà essere realizzato sulle chiome corte, medie e lunghe senza nessun problema.

Inoltre il tutto avrà anche un bel movimento.

Altri consigli

I caramel lights si potranno personalizzare, perché ogni volta il risultato finale sarà diverso e originale: ad esempio potrà essere più dorato, biondo-castano con sfumature golden beige. Per scegliere la nuance più adatta, meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, così deciderete da che lunghezza cambiare colore. A questo punto si potranno scegliere anche diverse acconciature, magari copiando le star: saranno molto richiesti i boccoli, lo chignon e le onde. Queste proposte sono tutte da prendere in considerazione. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO].