Nell'inverno 2019 ci saranno molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli [VIDEO]. In particolare ci sarà lo sweet cut, una rivisitazione del famoso pixie. Adesso vedremo un po' alla volta tutte le ultime novità a riguardo per essere sempre alla Moda.

Nuova chioma

Per rinnovare il proprio look si dovrà assolutamente tagliare la propria chioma. Lo sweet cut sarà la scelta ideale, perché riuscirà a regalare un look molto sbarazzino. Quando una ragazza sceglierà questo hairstyle, dovrà cercare di adattarlo anche ai lineamenti del proprio volto.

Per completare il look si dovrà optare per la frangia, da scegliere corta o lunga. Quest'ultima potrà essere sostituita anche da un ciuffo portato lateralmente. Per quanto riguarda le nuove tonalità, si vedranno colorazioni naturali, molto piene o neon.

L'abbinamento perfetto sarà lo sweet cut e il colore biondo chiarissimo, da provare assolutamente.

Il bob liscio

La modella Irina Shayk ultimamente sta sfoggiando un bob liscio e dal taglio netto. Inoltre ha anche optato per la riga laterale e per un finish molto brillante. Molte dive stanno scegliendo questo tipo di lunghezza, come ad esempio Sandra Bullock. L'attrice sta portando un lob liscio e molto geometrico. Per completare lo styling ha scelto la riga in mezzo. Invece Katie Holmes e Olivia Culpo con il loro straight bob, stanno spopolando sui vari social. Un taglio medio abbinato a una piega liscia, riuscirà sempre a regalare uno stile molto glamour e questo risulta molto difficile trovarlo in altri hairstyle. Non va dimenticato che dona ai capelli anche una lucentezza molto naturale.

In particolare se il bob è nella versione simmetrica, con la parte anteriore leggermente più lunga e con la riga centrale. Quest'ultima proposta ricorda molto il pob, un caschetto che andava di moda negli anni '90.

Altre proposte

Questo bob super liscio sarà il vero protagonista dei prossimi mesi. L'effetto glossato sarà sempre perfetto, dall'ufficio e fino ad arrivare all'aperitivo. Su questo hairstyle Emma Roberts ha pensato di applicare una spilla su un lato della chioma. Si potrà optare anche per la versione leggermente più lunga e con la coda di cavallo iper tirata. Per copiare tutti queste proposte, serviranno dei prodotti liscianti, lucidanti, anti-frizz e piastre hi-tech. Tutti questi look saranno perfetti per le donne di tutte le età, quindi meglio approfittarne subito. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019. [VIDEO]