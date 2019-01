Annuncio

In questo inverno si dovrà assolutamente portare un nuovo taglio di capelli [VIDEO]. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome lunghe, adatte alle donne di tutte le età. Adesso vedremo tutte le ultime novità in arrivo.

Nuove chiome

I tagli lunghi dovranno essere pari e con delle leggere sfilature sulle punte. Questa proposta sarà perfetta su delle chiome molto folte. Poi sono state proposte anche le scalature, le quali dovranno essere ben calibrate ai lati del volto.

In questo caso il colore verrà esaltato nel migliore dei modi. Una chioma pari si adatterà perfettamente sia ai capelli mossi e ondulati che a quelli lisci. Quindi le linee dovranno essere pulite, per avere uno stile molto romantico.

Su questo tipo di hairstyle si potrà optare per delle onde morbide e leggere. Non vanno dimenticate nemmeno le beach waves, dove saranno presenti dei ricci molto naturali. La realizzazione di queste ultime sarà molto facile, basterà intrecciare i capelli bagnati alla sera e scioglierli al mattino. Le beach waves saranno ideali per avere un look molto sbarazzino. Saranno molto richiesti anche i tagli lugnhi e lisci, con la frangetta molto corta. Per far esaltare una chioma servirà anche la tonalità adatta. Ultimamente è stata proposta una nuova tecnica detta Imprinting e consiste nell'utilizzare dei stencil metallici. In questo modo si trasferiranno sui capelli degli effetti artistici davvero molto particolari.

Nuovo colore

Una nuova tonalità andrà assolutamente scelta. Di tendenza in questa stagione invernale ci sarà il biondo, da provare in tutte le sfumature.

Questa nuance sarà adatta a ogni ragazza e andrà scelta in base allo stato d'animo e allo stile. Il biondo è un colore molto delicato e avrà bisogno anche di molte cure. Per avere sempre una tonalità luminosa e non ingiallita, si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Anche molte star hanno optato per questa nuance, come ad esempio la cantante Beyoncé e Gigi Hadid.

Altre proposte

Esistono anche molte tonalità che riusciranno a valorizzare il colore di base. Ad esempio con la tecnica del Babylights, dove saranno presenti delle schiariture molto sottili, l'effetto finale sarà molto naturale. Se tutto questo viene realizzato a mano libera, il risultato finale sarà molto personalizzato. Invece per rendere molto particolare un taglio, sarà perfetto l'instant Highlights. Anche le schiariture saranno sempre più richieste e in questo caso i toni dovranno essere freddi. Queste proposte sono sempre adatte per ogni occasione. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli lunghi nell'inverno 2019 [VIDEO].