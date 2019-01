Annuncio

Annuncio

In questo inverno molte donne stanno cercando un nuovo taglio di capelli [VIDEO]. Molto copiate saranno le star, le quali stanno sfoggiando le ultime tendenze. Queste proposte saranno perfette per ogni occasione, adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome per la stagione fredda

Per prima cosa va ricordato che i capelli dovranno essere sempre il più naturali possibile. Detto questo si inizia da Olivia Palermo, che nell'ultimo periodo sta portando un taglio di lunghezza media e con la riga in mezzo.

Leggi anche Francesco Chiofalo: il ragazzo di Selvaggia Roma lo accusa di violenza

Invece Jasmine Sanders ha optato anche lei per un taglio medio e di tonalità biondo caramello dorato. Però come styling ha scelto di creare delle onde molto leggere. Nei prossimi mesi non mancherà nemmeno il caschetto, però nella versione blunt cut, dove le varie lunghezze dovranno essere pari.

Advertisement

Molto richiesti saranno anche i capelli lunghi e di colore castano. Per completare il tutto ci sarà la riga laterale e molto bassa. La cantante Myss Keta sfoggia una chioma lunga liscia e di colore biondo rame shiny. Come dettaglio finale ha realizzato una frangia corta. Il grande protagonista sarà lo chignon basso, perfetto per avere un look molto glamour. Molto amata anche la coda bassa e laterale di Ashlee Simpson.

Altre proposte

Per uno stile sbarazzino sarà ideale una coda alta e i capelli dovranno essere biondo silver brillante. Un taglio lungo sarà perfetto con una frangia a tendina, così in questo modo il volto sarà ben incorniciato. A completare questa carrellata ci sarà la chioma di Eleonora Carisi. Anche questa ragazza porta un hairstyle lungo e inoltre lei ha scelto di avere anche molto volume.

Advertisement

La sua frangia è anche molto lunga e portata di lato. Il consiglio è sempre quello di affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia e lui avrà sempre la soluzione più adatta per accontentare ogni ragazza.

Nuovo colore

Anche nei prossimi mesi saranno di tendenza le chiome di tonalità pink e l'ultima a seguire questa Moda è stata Hailey Baldwin. Questa nuance è un rosa scuro e dall'effetto molto slavato. Questa proposta è perfetta per rendere molto originale un taglio di lunghezza media. Per ottenere un perfetto mix di rosa e biondo, si dovrà prima decolorare la chioma. Se invece una donna non vuole seguire questo step obbligatorio, potrà sempre optare per una parrucca. Le proposte aspettano tutte di essere copiate. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno [VIDEO].