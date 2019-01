Annuncio

Nell'inverno 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli [VIDEO]. Le grandi protagoniste saranno le chiome corte, le quali avranno delle linee molto morbide e dolci. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento, come: lo sweet cut, il carré e la tonalità cioccolato.

Tagli corti

Tutte le proposte saranno molto facili da portare e acconciare. Su questo tipo di look non mancheranno nemmeno i ciuffi, le frange ed i tagli scalati. queste ultime riusciranno a regalare alla chioma un bel movimento.

Ma andiamo con ordine, molto richiesto sarà il taglio alla garçonne. L'hairstyle in questione andrà portato spettinato e si potrà anche giocare con le varie lunghezze. Inoltre sarà perfetto per avere un look molto sbarazzino.

Lo sweet cut andrà personalizzato in base ai lineamenti del volto. Sarà presente un ciuffo da portare in tre modi diversi: la prima versione sarà la frangia alla garçonne, per avere uno stile minimal, poi ci saranno il maxi-ciuffo e la frangia-ciuffo, da scegliere in base alle diverse esigenze di ogni donna.

Altre proposte

Il carré destrutturato sarà perfetto per ravvivare il classico caschetto. Una proposta originale potrà essere quella di arricchire una chioma corta con una frangia molto folta e portata lateralmente. Si potrà optare per l'effetto wet e in questo caso i capelli andranno pettinati all'indietro: per fissare il tutto andrà utilizzato del gel. Sarà molto amato anche il mini-carré, ideale per avere un look molto romantico. Il taglio alla maschietta sarà cortissimo e magari si potrà tingere di un colore molto vivace.

Va ricordato che questo tipo di chioma avrà bisogno anche di poca manutenzione, quindi sarà indicato per una ragazza che non ha molto tempo. Il caschetto con la frangia avrà una linea molto geometrica: inoltre saranno presenti diverse tonalità di biondo. Questa carrellata termina con il carré anni '60, dove la frangia sarà molto bombata.

Nuovi colori

Dopo aver scelto una nuova chioma, si dovrà anche optare per una nuova tonalità. Un colore che riuscirà ad adattarsi ad ogni tipo di lunghezza sarà il cioccolato: molto particolare anche la variante, morena iluminada. Su una carnagione molto chiara la scelta più indicata sarà il biondo. Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere. Le proposte continuano ad arrivare e saranno perfette in ogni occasione. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell' [VIDEO]inverno 2019 [VIDEO], questo potrebbe essere il momento più indicato per rinnovare il proprio look.