Annuncio

Annuncio

Nella primavera 2019 sarà consigliabile sfoggiare un nuovo taglio di capelli [VIDEO] per rinnovare il proprio look. Le tendenze saranno davvero tante ma, in particolare, la grande protagonista sarà la frangia. Adesso vedremo le ultime novità del momento.

Dettagli sui capelli, la frangia

La frangia non tramonta proprio mai ed è stata ora proposta nella versione baby, ovvero molto corta. Quindi dovrà essere anche simmetrica e distante dalle sopracciglia.

Questa nuova tendenza arriva dalle passerelle di Moda, dove le modelle avevano i visi impreziositi da frangette ultra short. Un mix perfetto sarà la frangia e un cerchietto maxi, come quello che porta molte volte Kate Middleton.

Advertisement

Da non dimenticare nemmeno i raccolti e i pixie cut molto sfilati. La frangetta sarà perfetta anche sui caschetti e i bowl cut, per avere un look molto glamour. La frangia è sempre molto pratica sui capelli lisci, invece lo è un po' meno su quelli mossi o leggermente crespi. Inoltre è consigliata per chi ha una fronte bassa, quindi va fatta molta attenzione durante la scelta. Questo dettaglio ha anche dei vantaggi, come ad esempio quello di togliere qualche anno a chi la porta e di regalare uno stile molto sbarazzino.

Altre proposte

Nei prossimi mesi saranno molto richieste le trecce, da portare sempre in mille modi diversi. Quindi via libera a quelle laterali o super spettinate. Una modella che ha sfilato per Ana Locking, sfoggiava un raccolto intrecciato, da copiare assolutamente. Un'altra idea originale potrà essere quella di passare dei nastri colorati su queste acconciature, magari per una serata in discoteca.

Advertisement

L'effetto bagnato sarà sempre il grande protagonista della stagione invernale. In questo caso si potrà creare l'effetto wet su tutta la chioma o solamente su alcune ciocche, per avere uno stile più raffinato.

Accessori e tonalità

Per completare uno styling non potranno mancare gli accessori. Quest'ultimi riusciranno a completare nel migliore dei modi ogni styling. Quindi si vedranno dei cerchietti a forma di cuore, in velluto o con i fiocchi. I fermagli con gli strass saranno ideali per tenere fermo qualche ciuffo ribelle. Dei lacci in pelle potranno fissare le trecce, come quelli che portavano le modelle di Max Mara. Per quanto riguarda le nuove tonalità si vedranno: il castano, il biondo, il cioccolato, il rosso, il ramato e il platino. Prima di procedere con qualsiasi scelta, sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Le proposte sono tutte stupende e questo è il momento giusto per rinnovare la propria chioma. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019 [VIDEO].