Annuncio

Annuncio

In questo freddo inverno 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli [VIDEO]. In particolare, le protagoniste saranno le chiome scalate, sempre adatte alle donne di tutte le età. Di seguito le ultime novità sui tagli per l'inverno.

Nuove chiome

In inverno saranno molto amati i tagli scalati, come ad esempio lo shaggy o shag cut. Questo tipo di hairstyle si adatta perfettamente su ogni tipo di lunghezza. I capelli più fini, grazie alle scalature e alle sfilature, avranno sempre un bel movimento.

Alla chioma si potrà abbinare anche la frangia così da ottenere il french hair. In questo caso si dovrà optare per un taglio medio. Va libera con il lob, dove sarà presente una sfilatura molto leggera.

Advertisement

Inoltre sarà presente l'effetto wavy. Con le varie scalature anche una nuova tonalità diventerà molto particolare. Tutto questo grazie alle molteplici stratificazioni e livelli creati, che aiuteranno a valorizzare i vari giochi di luce.

Nuovi colori

Anche una nuova tonalità è sempre obbligatoria e di tendenza, in inverno ci sarà ad esempio il living coral. Questa nuance risulta molto gioiosa e vivace, ed è stata scelta anche da Julia Roberts. Per realizzare un ottimo lavoro, la base dovrà essere chiarissima. La "schiaritura" sarà inevitabile, in questo modo il pigmento naturale del capello verrà eliminato. Se non si realizzeranno questi passaggi, non si otterrà un effetto luminoso. Invece, se il colore verrà applicato senza schiarire, il risultato finale sarà diverso di volta in volta. Sulle tonalità scure predominerà l'arancio, invece sul biondo molto chiaro il rosa.

Advertisement

Altri consigli da seguire

Prima di optare per il living coral si dovrà controllare la carnagione: questo sarà infatti perfetto sulle pelli chiare ma da evitare su quelle olivastre. Per quanto riguarda i tagli, sarà ideale su quelli corti, perché regalerà un look molto sbarazzino, mentre su quelli lunghi si potrà unire il corallo con l'effetto balayage. Queste sfumature dorate renderanno il viso molto più luminoso. Va ricordato che nel periodo estivo i capelli tenderanno a sbiadirsi, quindi l'appuntamento dal parrucchiere sarà una volta al mese. A casa si potranno applicare anche delle maschere lucidanti e curative. Le proposte non mancano mai e saranno adatte per ogni occasione, dalla colazione alla discoteca: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO]. Questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look e affrontare nel migliore dei modi le prossime giornate.