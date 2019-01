Advertisement

In questo inverno 2019 sarà il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli [VIDEO]. Le proposte saranno davvero tante ed adatte a tutte le ragazze. Di seguito vedremo tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Molto richiesti saranno i tagli lunghi, i quali saranno scalati e sfilati. Per quanto riguarda lo styling, le onde naturali non dovranno mai mancare. Per completare questo hairstyle, si potrà optare per la frangia morbida e aperta: quest'ultima è stata scelta anche da Penelope Cruz.

Inoltre i capelli potranno essere portati con la riga in mezzo, di lato oppure tutti pettinati all'indietro. Per quanto riguarda le chiome medie, il grande protagonista sarà il caschetto: la sua lunghezza dovrà arrivare alla mascella e sarà in grado di incorniciare il volto nel migliore dei modi.

Si potrà portare mosso o liscio, a seconda delle varie esigenze del momento. Per finire ci saranno anche i capelli corti: il pixie cut sarà sempre il più richiesto e potrà essere portato in mille versioni. Saranno presenti anche i tagli rasati e cortissimi, visti ultimamente anche nei saloni dei famosi parrucchieri. Va anche ricordato che le chiome corte saranno sempre molto eleganti e avranno bisogno di pochissima manutenzione.

Nuovi colori

Le nuove tonalità sui capelli saranno tutte le sfumature del caramello. Queste nuance saranno perfette nei giorni più freddi: Il colore in questione è stato scelto anche da Jennifer Lopez e il suo è un colore tono su tono. In particolare lei ha scelto di colorare solamente le punte, dove per completare il tutto ha optato per un raccolto nel quale sono presenti anche alcuni ciuffi ai lati del viso.

Una sfumatura caramello potrà essere abbinata al bob o al blunt cut: quest'ultimo dovrà risultare molto geometrico e preciso, per avere un look molto glamour.

Altre proposte

Da non dimenticare nemmeno il long bob, da scegliere nella versione leggermente ondulata. In questo caso le varie sfumature dovranno essere molto più chiare e con le punte color miele: il contrasto finale sarà molto originale, da provare assolutamente. Per un'occasione molto importante sarà l'ideale un semiraccolto, così le varie nuance risalteranno perfettamente. Invece una maxi treccia sarà perfetta sui capelli in cui saranno presenti delle gradazioni, le quali andranno dal bruno al biondo miele. Gli hairstyle sono davvero tanti e aspettano tutti di essere copiati: sfoggiate un nuovo taglio di capelli in questo inverno 2019 [VIDEO].