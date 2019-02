Annuncio

San Valentino, la festa del 14 febbraio, è ormai alle porte. E per le donne sorgono mille "problemi": il vestito, la lingerie, i capelli, le unghie. Come se non bastasse, a questa lista infinita di dilemmi si aggiunge anche il trucco. Il volto, comunque, è la parte che gli uomini guardano di più: lo sguardo intenso e le labbra carnose da baciare sono due punti che, se esaltati in modo giusto, possono far cadere i maschi ai propri piedi.

Alcune aziende famose nel settore make up hanno lanciato sul mercato collezioni ispirate proprio al giorno degli innamorati. Con la vastità di prodotti dal tema San Valentino, potrà essere realizzato qualsiasi trucco: da quello più tenue e naturale a quello più aggressivo e sensuale.

La collezione ‘Sweetheart’ di Kiko Milano

La nuova romantica collezione celebra l’amore sia con il packaging dei prodotti, sia con i colori di essi. L’elemento portante dell’intera gamma make up è il simbolo del cuore, riprodotto su tutte le confezioni. Le tonalità sono molto soft, che variano dal rosa chiaro al rosa scuro: adatte specialmente per esaltare la vostra bellezza naturale. La collezione presenta rossetti e matite labbra con sei colorazioni ciascuno, un illuminante, un blush, una palette ombretti e altri prodotti altrettanto intriganti.

La ‘Valentine Collection’ di Kylie Cosmetics

Anche la famosissima e bellissima Kylie Jenner, dopo il successo di altre linee make up, stupisce di nuovo con la sua nuova collezione ispirata al 14 febbraio.

Quest’ultima comprende un’infinità di prodotti, come rossetti liquidi, palette, matite labbra. Ciò che fa diventare la collezione ispirata a San Valentino è il packaging: le impronte di rossetto a forma di labbra sono un elemento ricorrente nelle confezioni. VI è anche una curiosità dietro due prodotti: sono chiamati proprio come le canzoni della cantante Taylor Swift, ‘Story of Us’ e ‘Forever and Always’.

‘Love of My Life’: la collezione di Wycon Cosmetics

Anche Wycon Cosmetics non poteva far altro che creare una linea make up ispirata al giorno più romantico dell’anno: si chiama ‘Love of My Life’. La collezione racconta un sentimento travolgente, che viene amplificato dai colori caldi e freschi dei tanti prodotti nuovi.

Sono in vendita palette di illuminanti e blush dai toni molto tenui ‘My Love Story’, rossetti ‘Shiny Love’ e ‘Matt Love’ (uno dal finish cremoso e l’altro matt), correttore ‘Love ‘N Cover’, mascara ‘Love of My Life’ e, infine, eyeliner ‘Architect’.