In questo inverno 2019 continuano ad arrivare nuove proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. In particolare tra poco sarà San Valentino e questa sarà l'occasione giusta per sfoggiare un nuovo look. Adesso vedremo tutte le ultime novità da copiare assolutamente.

Nuove chiome

Questa lunga carrellata inizierà con un taglio super riccio e cotonato. La capigliatura avrà molto volume e ricorderà un albero. Questa chioma riuscirà ad anticipare la tanto attesa stagione primaverile. Per un look molto sbarazzino si dovrà optare per un bob cortissimo. La frangia sarà molto lunga e arriverà quasi alle sopracciglia. Per quanto riguarda la tonalità, si dovrà scegliere un bel rosso fuoco. Lo chignon sarà sempre molto amato da tutte le donne.

Questa volta però si dovrà scegliere nella versione messy. Lo stile di questa acconciatura sarà molto romantico e non passerà di certo inosservato. Su un caschetto liscio e lungo sarà ideale realizzare un doppio chignon. Questi ultimi assomiglieranno molto a dei boccioli di rosa.

Altre proposte strepitose

Non mancherà nemmeno il pixie cut. Su questo hairstyle sarà possibile creare un piccolo ricamo molto originale. Un raccolto molto disinvolto sarà creato da due chignon grandi, annodati e spettinati. La chioma in questione dovrà risultare molto morbida. Come nuance si dovrà optare per un bel viola e il risultato finale risulterà molto particolare. Il long bob sarà ondulato e con una frangetta maxi.

Inoltre ricorderà molto un mullet degli anni '80. Per finire ci saranno i capelli lunghi e con la frangia sfilata. Su questo hairstyle la sfumatura dovrà essere di un bel rosso tiziano. Invece un cerchietto metallico completerà tutto lo styling.

Nuovi colori

Una nuova tonalità sui capelli non dovrà mai mancare. Nelle prossime stagioni la parola d'ordine sarà "naturalezza". Quindi si dovrà dire addio al nero corvino, all'azzurro e al rosa. Andranno messi nel dimenticatoio anche i colpi di sole troppo estremi. Detto questo di tendenza ci sarà il morena iluminada, il quale riuscirà a mettere d'accordo tutte le donne. Realizzare questa nuance sarà davvero molto facile, però meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia.

Sarà presente anche il biondo da scegliere in moltissime sfumature. Queste proposte andranno copiate non solo nella festa degli innamorati, ma anche nella primavera 2019. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019.