Nella primavera 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Una nuova tendenza è stata lanciata dall'attrice Nicole Kidman, che ultimamente ha sfoggiato una bella chioma corta. Adesso vedremo le ultime novità da copiare assolutamente.

Nuove chiome

Le capigliature corte sono sempre molto facili da gestire e da portare: inoltre, queste chiome sono sempre molto amate da tutte le donne di ogni età. La bella Nicole Kidman ha optato per il famoso pixie cut, il quale risulta molto corto e dallo stile asimmetrico: poi si è scoperto che l'attrice portava una parrucca, comunque ha lanciato una nuova Moda.

Questo tipo di hairstyle nei prossimi mesi spopolerà ovunque, quindi andrà provato immediatamente. Il pixie è un taglio molto delicato e avrà bisogno di regolari sedute dal parrucchiere: così la chioma sarà sempre perfetta e invidiata da tutte le ragazze. Per quanto riguarda la tonalità, la Kidman nel corso degli anni è rimasta sempre fedele al suo biondo. A proposito del colore, su quest'ultimo andranno utilizzati dei prodotti adatti: in questo modo i capelli saranno sempre molto lucenti e il colore sarà sempre come appena fatto. Quindi via libera con le maschere, lo shampoo, il balsamo e l'olio.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle, si dovrà optare anche per una nuova tonalità: quest'ultima andrà scelta sempre con molta attenzione e magari con il consiglio del proprio parrucchiere di fiducia. Per prima cosa, andrà controllato il colore della carnagione e dopo la nuance di base dei capelli. Detto questo, il grande protagonista della stagione sarà senza nessun dubbio il sunrise blonde: questo castano a poco a poco sfumerà in un biondo molto chiaro davvero irresistibile. In questo hairstyle le radici rimarranno scure, quindi la tintura non andrà fatta ogni mese; questa proposta sarà molto comoda e sarà ideale per una donna che ha sempre poco tempo da dedicare ai capelli, ma comunque vuole un look sempre perfetto e in ordine.

Altre proposte

Anche l'attrice Emma Roberts ha cambiato il suo look e ha optato per questa nuance molto particolare, visto che in passato portava un bob di color cioccolato. Inoltre, ha anche creato delle whisper waves: queste saranno delle onde spettinate e realizzate lasciando asciugare la chioma all'aria naturalmente. Per creare questo effetto potrà essere realizzata una treccia la sera prima e al mattino dopo andrà sciolta. Lo styling in questione risulterà sempre molto glamour e sarà anche facilissimo da realizzare.

Le proposte non mancano proprio mai e aspettano sempre di essere provate. Sfoggiate un nuovo taglio di capelli corti nella primavera-estate 2019.