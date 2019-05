Cantante e imprenditrice, Rihanna (Robyn Rihanna Fenty), sconvolge tutti i suoi fan annunciando su Instagram il suo nuovo fashion brand con LVMH.

LVMH è ormai un punto di riferimento nel mondo della Moda e del lusso, comprende al suo interno marchi come Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Dior e Fenty Beauty by Rihanna.

La presentazione ufficiale del marchio "Fenty" è prevista oggi, 22 maggio, a Parigi; città amata e frequentata dalla cantante e imprenditrice delle Barbados.

Proprio in questo momento, infatti, la cantante è arrivata a Parigi per la release ufficiale del marchio Fenty.

Per tutti i fan francesi è prevista, inoltre, l'apertura di un pop-up store con la nuova collezione Fenty, Venerdì 24 maggio.

L'intera collezione iniziale sarà ufficialmente online dal 29 maggio ed è già previsto il sold out.

"Fenty" comprende al suo interno collezioni di abiti, accessori, calzature, occhiali da sole e gioielli preziosi ideati e realizzati da Rihanna e il suo enorme team di professionisti, che la seguono in ogni sua avventura professionale.

Da cantante ad imprenditrice di successo

Robyn Rihanna Fenty è ormai una cantante affermata e di successo, nella sua carriera decennale ha vinto un'enorme quantità di premi importanti nel mondo della musica e con più il numero più alto di singoli entrati nella top 5 di Billboard.

Proveniente dalle Barbados, Rihanna si è fatta strada nel mondo della musica da giovanissima, grazie al suo incontro con il produttore Evan Rogers. Debutta a 17 anni con l'album quasi angelico "Music of the sun" e da quel momento inizia la sua scalata verso il successo fatta di vittorie, premi, tour sold out e una vita più che movimentata.

Spicca nel mondo dell'intrattenimento una personalità da un carattere forte, gioioso e con diversi talenti tra cui cinema, make-up e moda.

Dalla conclusione del suo ultimo tour mondiale Anti World Tour, nel 2016, Rihanna ha ufficialmente scelto di seguire il tuo talento per l'imprenditoria dedicandosi a diverse collezioni di abbigliamento e affermandosi nel mondo del Beauty.

Nasce Fenty Beauty, sempre in collaborazione con LVMH e si afferma così velocemente da far paura ad alcuni dei brand di make-up già famosi. In pochissimo tempo Fenty Beauty diventa un trend, conquista influencers, make-up artist, fan e amanti del make-up.

Video di presentazione del Fashion Luxury Brand "Fenty" by Rihanna

Fenty spezza le regole

La parola chiave del marchio Fenty è, in assoluto, la "prima volta"; con questo brand, infatti, assisteremo a tante "prime volte" che spezzeranno le regole non scritte nel mondo della moda.

Con Fenty, Rihanna è la prima donna di colore ai vertici di una maison LVMH. Sarà il primo marchio in assoluto a realizzare collezioni senza un'identità alla base: Rihanna e il suo team hanno ideato i loro prodotti in modo da entrare nella vita di tutti, senza distinzione di genere, razze e dimensione.

Secondo alcune indiscrezioni, emerse negli ultimi giorni, la collezione Fenty avrà a disposizione una quantità di taglie mai viste prima, adattabili ad ogni tipo di corpo.

Le collezioni saranno ispirate esclusivamente al mood del periodo, ciò vuol dire niente più collezioni stagionali. Parola d'ordine: emotività. La visione di Rihanna è sempre più vicina ai millenials e sempre più amata dagli amanti della moda.

Prepariamoci dunque ad un cambiamento radicale che conquisterà il mondo della moda. "Questa è la prova che niente è impossibile", ha detto Rihanna.