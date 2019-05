E' nato il royal baby Sussex di Meghan Markle: è maschio, pesa 3,3 kg ed ha visto la luce alle 5.26 di questa mattina. Mamma e figlio "stanno incredibilmente bene" dicono da Buckingham Palace. Il figlio di Meghan Markle e del principe Harry è il settimo in linea di successione.

Il principe Harry, che avrebbe assistito al parto, ha dichiarato: "È la sensazione più incredibile!". La gioia dei sudditi per il royal Baby Sussex è visibile, nonostante tutto quello che è stato scritto e detto negli ultimi mesi sulla duchessa di origine americana.

Una gravidanza trascorsa sotto i riflettori di tutto il mondo, attaccata da più parti e giunta a termine nei tempi previsti. Il nuovo bebè di Harry e Meghan è l'ultimo arrivo nella casa reale inglese.

La gioia di mamma Meghan e di papà Harry è incontenibile per la nascita del loro primo figlio. Concepito appena qualche mese dopo il royal wedding di maggio scorso e tenuto nascosto fino al matrimonio della Principessa Eugenie di ottobre 2018.

Poi, l'annuncio della "Sussex pregnancy", la gravidanza della duchessa che ha scatenato la stampa internazionale su presunti Gossip, faide in famiglia e riflettori sempre puntati su outfit e stile.

Adesso la lieta novella dopo una gravidanza lunghissima, dibattuta, combattuta e, a volte, vissuta in modo difficile per la presunta rivalità con Kate Middleton. Poi, la difesa di George Clooney e il baby shower dai costi esorbitanti in un esclusivo hotel di New York.

Alcune indiscrezioni avevano paventato la possibilità che Baby Sussex fosse già nato nella prima quindicina di giorni di aprile quando i duchi di Sussex avevano diramato un enigmatico annuncio.

I due reali, infatti, avevano comunicato che la nascita del bebè sarebbe stata un "evento privato". Ben diverso da quello che fu per Kate Middleton con la nascita dei suoi tre figli, immortalata sorridente e truccatissima fuori dall'ospedale dopo appena 7 ore dal "royal baby delivery".

Poi, la lunga attesa fino alla fine di aprile, la visita a sorpresa della Regina Elisabetta, la no-fly-zone e le ambulanze vicino a Frogmore Cottage.

Meghan è diversa, anche in questo. Niente clamore sul parto, un baby shower con le amiche (anche se oltreoceano, in uno degli hotel più modaioli di New York). E poi, vestiti premaman attillati e smalto smoke. Meghan è pur sempre un'attrice, è abituata e ci ha abituati ai colpi di scena, ai "coup de théâtre".

Pare che anche quello con il marito, Harry il bello, sia stato un colpo di fulmine. E poco importa se la Regina Elisabetta II abbia vietato alla Duchessa di Sussex di indossare i gioielli di famiglia, poco importa se con la cognata Kate Middleton non si sopportano. Importa ancor meno tutto il battage dei media che si è scatenato contro di lei durante la gravidanza. Il royal baby rigorosamente "Sussex" adesso c'è. Ed è maschio, proprio come desidera la tradizione.