Nella prossima primavera-estate 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli; le proposte arrivano dai saloni dei famosi parrucchieri. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte, molto facili da portare e anche da acconciare: adesso vedremo tutte le ultime novità del momento.

Pubblicità

Pubblicità

Nuove chiome

Molto amati da tutte le donne saranno i tagli boyish, il bob e il famoso pixie cut: per acconciare questo tipo di chiome basterà solamente un po' di gel o schiuma. Invece per fermare qualche ciuffo ribelle potrà essere applicato un fermaglio a gioiello. Nei prossimi mesi non mancheranno nemmeno i capelli in stile messy, con le punte disordinate, destrutturate o asimmetriche: in questo modo lo stile sarà molto rock. Su quest'ultima proposta, per modellare le varie ciocche basterà utilizzare della lacca.

Tagli di capelli corti: primavera-estate 2019

Per completare un'hairstyle non potrà mai mancare la frangia e in particolare sulle capigliature corte si potrà realizzare quella in stile baby. Questo tipo di frangia sarà cortissima, perfetta per avere un look molto sbarazzino. Ci sarà anche la versione leggermente più lunga e questa potrà essere portata lateralmente. Un taglio corto avrà bisogno anche di molta manutenzione e quindi l'appuntamento dal parrucchiere andrà programmato ogni mese. La capigliatura in questione non sarà adatta per una ragazza che ha sempre poco tempo, quindi andrà fatta molta attenzione durante la scelta: in questo modo si eviteranno brutte sorprese finali.

Pubblicità

Nuovi colori

Dopo avere creato un nuovo hairstyle si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza ci sarà il colore rosso, da scegliere nelle sfumature rosso rame, rosso Tiziano o rosso mogano. Non tutte le ragazze staranno bene con i capelli di questa nuance: quindi durante la scelta si dovrà controllare la carnagione. Su quella chiara si dovranno utilizzare delle colorazioni ramate o un bel biondo Tiziano; invece su una carnagione scura si dovrà optare per delle sfumature molto più intense, come il rosso mogano. Quest'ultimo sarà un colore molto appariscente e sarà ideale per non passare mai inosservate.

Altre proposte

Il rosso dovrà essere sempre molto brillante e vivace, quindi andranno utilizzati regolarmente dei prodotti adatti. Ad esempio saranno indispensabili lo shampoo e il conditioner: su entrambi saranno presenti dei pigmenti che aiuteranno ad esaltare nel migliore dei modi la tonalità. Inoltre sarà meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale: in questo modo il lavoro risulterà sempre impeccabile. Le proposte non mancano mai e aspettano di essere copiate: sfoggiate un nuovo taglio di capelli corti nella primavera-estate 2019.