Nella primavera-estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Le proposte arrivano dai saloni più importanti. In particolare le grandi protagoniste sono le lunghezze medie, perfette per avere sempre uno stile molto originale.

Nuove chiome medie

I tagli medi sono sempre considerati pratici da portare e da acconciare.

In particolare sono molto amati da tante donne il carré, il long bob, il caschetto e il bob. Sulle varie capigliature sono presenti delle geometrie e asimmetrie. In questo caso si può decidere se avere un risultato finale molto più ordinato e in stile anni '60, oppure uno styling leggermente spettinato e super sbarazzino. Non mancano le chiome scalate e wavy: il wob, ad esempio, può essere ideale su tutti i tipi di capelli. Un dettaglio che non può mai mancare su una capigliatura è la frangia: quest'ultima è perfetta su un taglio mosso, riccio o medio.

Tagli di capelli medi: primavera-estate 2019

Su una chioma media, inoltre, si possono realizzare delle onde molto leggere. Per completare il tutto si può optare per una maxi frangia e, per concludere uno styling, si può creare la riga, da portare centrale oppure laterale.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si può anche optare per una nuova tonalità: in questo caso è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Di tendenza ci sarà la nuance burgundy, in tutte le varie sfumature.

Molti pensano che questo colore sia indicato solamente nel periodo invernale, niente di più sbagliato. Il burgundy è infatti una tonalità molto calda, risultando perciò perfetta per i prossimi mesi: in questo modo il look di ogni donna sarà sempre molto glamour. I famosi parrucchieri hanno sapientemente mixato diverse sfumature violacee e rossastre, in modo da creare delle proposte adatte alle varie esigenze di ogni ragazza.

Altre proposte

Le chiome di colore bordeaux riusciranno a regalare un look molto più fresco.

La sfumatura in questione alla luce del sole risulterà anche molto luminosa. Per creare un risultato davvero impeccabile serviranno le abili mani di un parrucchiere esperto, quindi attenzione. Prima di realizzare questa nuance sulla propria capigliatura si dovrà controllare il colore della propria carnagione e cercare una tonalità che si adatti perfettamente. Per far rimanere la tonalità sempre brillante, si dovranno applicare regolarmente sui capelli dei prodotti adatti.

Le proposte non mancano proprio mai e aspettano solamente di essere provate con un nuovo taglio di capelli medi nella primavera-estate 2019. Questo sarà il momento più indicato per rinnovare il proprio look e così si affronteranno nel migliore dei modi le prossime giornate calde e assolate.