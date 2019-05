Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; le proposte arrivano dai saloni dei parrucchieri più famosi. I vari look saranno adatti alle donne di ogni età. Vedremo di seguito tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Le grandi protagoniste dei prossimi mesi saranno le chiome corte; saranno molto richiesti da tutte le donne il taglio boyish e il pixie cut. Queste capigliature non dovranno essere troppo geometriche, in questo modo i lineamenti del volto verranno addolciti nel migliore dei modi.

Tagli di capelli: primavera-estate 2019

Non mancheranno le lunghezze medie, sempre molto versatili e anche personalizzabili in base allo stile di ogni ragazza. Sarà molto amato il famoso bob, da portare liscio o mosso, a seconda delle varie esigenze. Su una capigliatura media si potranno creare le beach waves: la proposta in questione sarà molto veloce da realizzare. Su un viso tondo si dovrà optare per un taglio semi pari, invece su un viso ovale o squadrato si dovranno realizzare delle scalature.

Terminiamo questa carrellata con i capelli lunghi: quest'ultimi avranno delle sfilature molto leggere e realizzate in vari punti strategici. Per completare questo tipo di hairstyle sarà presente la frangia, da acconciare in mille modi diversi. Sulle chiome potranno essere applicati anche degli accessori: quindi via libera con i fermagli, i cerchietti o le fasce.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio, si dovrà optare per una nuova tonalità: di tendenza ci sarà il rosso, da scegliere in tutte le sfumature.

Detto questo, il colore rosso scuro potrà essere abbinato a dei capelli lunghi; invece la nuance rosso vino sarà perfetto su un carré liscio e scalato. Sulle varie capigliature si potranno anche creare vari giochi di luce e ombre, in questo caso il risultato finale risulterà molto originale. Per ravvivare una capigliatura lunga si potrà optare per il balayage nel colore rosso bordeaux. Per avere un look molto sbarazzino, sarà perfetto il rosso ciliegia, da provare assolutamente.

Altre proposte

Per creare una colorazione molto particolare, si potrà creare un mix di sfumature red e biondo rame. Quest'ultimo sarà perfetto per l'imminente estate: la nuance in questione riuscirà a regalare molto luminosità alla chioma e al volto. Tutte queste tonalità dovranno essere realizzate da un bravo parrucchiere; in questo modo il risultato finale sarà sempre impeccabile. Le proposte non mancano proprio mai e aspettano solamente di essere scoperte e sfoggiate per un nuovo taglio di capelli nella primavera-estate 2019.

Questo è il momento giusto per rinnovare la propria chioma, ed essere sempre invidiate da tutte le amiche.