Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare sarà di tendenza il caschetto della bella Paola Barale, da copiare assolutamente. L'hairstyle in questione sarà perfetto in ogni occasione.

Nuova chioma

Paola Barale è sempre la prima a lanciare nuove mode e ultimamente sta sfoggiando un bel caschetto. La lunghezza di questa capigliatura arriva sopra le spalle: inoltre per completare il tutto sono presenti delle scalature sulle punte.

Pubblicità

Pubblicità

Per completare il taglio è presente una maxi frangia, la quale vela leggermente lo sguardo. L'hairstyle in questione è perfetto su un volto con dei lineamenti molto spigolosi e inoltre è di facile manutenzione. Questo caschetto è perfetto nella versione liscia, ma può essere portato anche con uno styling mosso, per avere un look molto sbarazzino.

Nuovi colori

Anche una nuova tonalità sarà sempre molto importante e nei prossimi mesi sarà di tendenza il mustard yellow: per chi non conoscesse questa nuance, si tratta del colore giallo o più precisamente il color senape.

Tagli di capelli, il caschetto di Paola Barale per l'estate

Quest'ultimo risulterà molto solare e audace; inoltre potrà essere scelto in moltissime sfumature, ad esempio in un giallo molto scuro o in una tonalità che si avvicini di più al rosso. Il mustard yellow sarà ideale per l'estate, perché avrà la particolarità di non scurirsi con il sole e questo sarà un bel vantaggio. Il giallo senape si adatterà a tutti i tipi di carnagione, in questo modo tutte le ragazze saranno accontentate. Con questa tonalità potrà essere tinta tutta la chioma, magari aggiungendo anche alcune sfumature rosate, marroni o arancioni. Un'idea molto originale sarà quella di colorare solamente alcune ciocche: in questo modo la chioma non sarà mai troppo appariscente.

Pubblicità

Consigli

Prima di ottenere il colore senape, i capelli scuri andranno prima decolorati e poi si applicherà la tinta. Invece se si vogliono creare solamente alcune venature di mustard yellow, la capigliatura non andrà mai decolorata. Come tutte le altre tonalità, anche questa avrà bisogno di molte cure, perché il colore potrebbe ossidarsi: per evitare tutto questo andranno utilizzati degli shampoo e dei balsami specifici, i quali andranno a idratare i capelli.

Regolarmente andrà applicata anche una maschera, la quale aiuterà a mantenere sempre brillante la tonalità. Ogni 4-6 settimane ci sarà l'appuntamento fisso con il parrucchiere, per ritoccare il colore, altrimenti sarà presente l'antiestetica ricrescita. Per evitare quest'ultima, la capigliatura potrà essere tinta da metà lunghezza in poi. Le proposte non finiscono proprio mai: portare un nuovo taglio di capelli nell'estate sarà stupendo.