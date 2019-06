Nell'estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli, chiome che saranno sfoggiate probabilmente dalle celebrità internazionali. In particolare, il grande protagonista sarà il balayage bob. Per dimostrare che il balayage può essere applicato a qualsiasi colore, di seguito alcune prove dalle chiome scelte dalle celebrità.

Nuove chiome

Sul balayage bob sono presenti delle schiariture realizzate con la famosa tecnica del balayage: sulla capigliatura saranno presenti così dei meravigliosi effetti di luce e ombre.

Tale look è quello usato da Taylor Schilling, la cui chioma ha le radici scure, le quali si miscelano meravigliosamente con le lunghezze bionde. Per completare il taglio si può realizzare qualche ciuffo ribelle o delle onde molto leggere. Si passa poi a Kiernan Shipka, che ha optato per il lob. In quest'ultima proposta si possono scegliere anche diverse tonalità, come ad esempio il biondo scuro aranciato o dei riflessi più chiari. La famosa Naomi Campbell ultimamente ha sfoggiato invece un caschetto molto corto e riccio, dallo stile afro.

Tagli di capelli, il caschetto: estate 2019

L'attrice Lucy Hale ha scelto invece un caschetto e la sua lunghezza arriva al mento: sulla capigliatura in questione sono presenti alcune sfumature più chiare, quasi ramate. I riflessi sono presenti solamente sulle ciocche frontali, in modo da incorniciare il volto. La bella Lauren Cohan ha creato delle schiariture di colore caramello e con alcuni riflessi camomilla, sulle ciocche ai lati del viso.

Nuovi colori

Le chiome rosse sono sempre molto eleganti e originali al tempo stesso, grazie alle sfumature molto intense e vibranti.

Molte donne li hanno naturalmente, invece altre devono ricorrere alla tinta. Il colore rosso andrà scelto con molta attenzione e controllando molto attentamente la propria carnagione. Sulla pelle olivastra sono perfette nuance più fredde, come ad esempio il rosso scuro o il mogano. Sulla pelle diafana invece è più indicato il rosso ramato. I copper hair sono le tonalità più richieste nei prossimi mesi. Con questa nuance i capelli risultano molto luminosi e dall'effetto quasi metallizzato, inoltre questo colore regala molto volume e dimensione alla capigliatura. Su questa tonalità possono essere abbinati il caschetto geometrico e il long bob. Portano i capelli ramati anche Miley cyrus e Kristen Steward.

Altre proposte

Il rosso mogano risulta sempre molto versatile ed è stato scelto anche da Rihanna e Emma Stone. Il mogano riesce anche a regalare un bel movimento a tutta la capigliatura, perché sono presenti molti riflessi. Il rosso Tiziano è invece un colore molto intenso e caldo, sfumatura perfetta su una carnagione diafana. Il rosso scuro invece è una tonalità molto fredda e al suo interno sono presenti pigmenti viola e blu. Da non dimenticare il colore bordeaux, il melanzana e il rosso ciliegia.

Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano di essere provate per un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019.