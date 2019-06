Nell'estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare saranno proposti hairstyle che aiuteranno a valorizzare un volto tondo: queste chiome saranno adatte alle donne di tutte le età. Di seguito tutte le ultime novità da poter prendere spunto per avere sempre un look perfetto, come il long bob, la frangia e la tonalità burgundy.

Nuove chiome

Trovare una chioma adatta per i volti tondi è sempre molto difficile, perché bisogna controllare molto attentamente i lineamenti: un volto di questo tipo avrà bisogno di essere slanciato otticamente.

Una prima regola sarà quella di lasciare il viso il più libero possibile: quindi si eviteranno le frange troppo piene e vaporose. Saranno da evitare anche tutti i tagli troppo destrutturati. Per allungare il viso si dovrà creare un po' di volume in vari punti della testa, come ad esempio sulla parte superiore. Una capigliatura corta e semplice sarà senza nessun dubbio la proposta ideale: nell'hairstyle in questione saranno presenti delle scalature e il taglio dovrà essere destrutturato solamente vicino agli zigomi. Anche il long bob sarà una soluzione da prendere in considerazione: la lunghezza di questa chioma dovrà arrivare alle spalle.

Altre proposte

Anche le linee asimmetriche aiutano molto, quindi via libera con i ciuffi e le righe laterali. Anche la frangia è perfetta per cambiare radicalmente un look: su un viso tondo la frangia deve essere sempre molto leggera, quindi attenzione. Per quanto riguarda un nuovo colore si deve creare un gioco di chiaro-scuro in varie parti della chioma, per camuffare l'effetto tondo del viso. Dove ci saranno le schiariture si acquisterà più volume e invece sulle zone in ombra la testa apparirà otticamente più piccola.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si può scegliere anche una nuova tonalità: nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore burgundy, portato anche da Rihanna. Inoltre la cantante come styling ha creato una coda di cavallo molto alta. Invece la stessa Rihanna un po' di tempo fa sfoggiava un rosso più chiaro e brillante. Per copiare il colore burgundy si possono utilizzare delle tinte classiche, oppure quelle che si eliminano dopo alcuni lavaggi. La nuance in questione è sempre molto versatile e in più è perfetta per vivacizzare i capelli scuri: inoltre il burgundy è adatto alle carnagioni olivastre, diafane e molto chiare.

Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo la capigliatura risulterà sempre impeccabile e a prova di sguardi. Le proposte aspettano di essere tutte scoperte: questo potrebbe essere il momento giusto per portare un nuovo taglio di capelli, così da poter rendere l'estate 2019 migliore sotto il punto di vista estetico.