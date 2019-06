Tagli di capelli per l'estate: il pixie cut, il bob corto e il colore balayage cioccolato

Nell'estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli: le proposte saranno lanciate dalle celebrità. Queste chiome saranno perfette in ogni occasione. Di seguito gli ultimi hairstyle del momento, per essere sempre al centro dell'attenzione come: il pixie cut, il bob corto e il colore balayage cioccolato.

Nuove chiome

Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il famoso pixie cut, portato anche dall'attrice Halle Berry. Il pixie sarà molto corto sulla parte posteriore e sul davanti saranno presenti dei ciuffi lunghi, perfetti per incorniciare il viso: questo haircut sarà sempre molto versatile.

Una proposta originale potrà essere quella di realizzare un pixie cut dallo stile messy: in questo caso il ciuffo sarà portato lateralmente, come quello di Janelle Monae e Kerry Washington. Per quanto riguarda le lunghezze medie, la chioma più richiesta dalle donne sarà il blunt: quest'ultimo viene sfoggiato anche da Irina Shayk e Charlize Theron. Invece per avere un look molto più casual si dovrà optare per lo shag: l'hairstyle in questione avrà un ciuffo lungo e il resto della chioma sarà mossa, inoltre il tutto ricorderà gli anni '70. Da non dimenticare il bob corto, la cui lunghezza arriverà alla mandibola, in questo caso la frangia dovrà sfiorare le sopracciglia.

Altre proposte

Anche i capelli lunghi saranno sempre molto amati da tutte le donne. Per completare nel migliore dei modi l'hairstyle si dovrà optare per la frangia a tendina. Per chi non conoscesse questo dettaglio, la frangia dovrà essere molto lunga e scalata: questa sarà anche molto versatile, perché potrà diventare in pochissimi minuti un bel ciuffo laterale. Questa frangia sarà perfetta anche sulle chiome ricce, come quelle che portano Sandra Oh e Zendaya.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza ci sarà il castano ramato, il quale sarà un colore molto caldo: la nuance in questione è portata anche da Kate Middleton e Charlize Theron. Sarà presente anche il castano dorato, sfoggiato anche da Bella Hadid. Non mancherà nemmeno il sunrise blonde: in questo caso le radici dovranno rimanere scure. Il balayage cioccolato è portato con molta disinvoltura dalla bella Beyoncé: sulla chioma della cantante sono presenti anche delle sfumature caramello.

Per finire ci sarà anche il peach cobbler hair o meglio conosciuto come rame pesca: su questa nuance saranno presenti delle gradazioni caramello o noce moscata e il risultato finale sarà molto originale, da provare assolutamente. Tutte le proposte aspettano di essere provate: sfoggiare un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019 sarà una buona possibilità per dare un cambiamento a voi stessi. In questo modo il look sarà perfetto per affrontare le lunghe giornate al mare o le immancabili serate in discoteca.