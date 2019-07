In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare le grandi protagoniste sembrano essere le chiome corte. L'hairstyle in questione è adatto in ogni occasione e inoltre è molto facile da portare: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Molto amato da tutte le donne è il taglio alla garconne: questa capigliatura è cortissima e velocissima da sistemare.

Molto richiesto anche il famoso pixie cut: i capelli sono più lunghi sulla parte superiore della testa e sono presenti anche alcune scalature.

In questo modo si può variare sempre lo styling; per quanto riguarda la tonalità, si può optare per un bel biondo platino.

Jennifer Lawrence porta uno short hair: per chi non lo conoscesse si tratta di una capigliatura corta, sfilata e con la frangia di lato. Le schiariture presenti sulla base castana sono realizzate con la tecnica del balayage. Un hairstyle corto può essere portato con la riga laterale e magari valorizzato da una nuova nuance: si può optare per un mix di blonde e biondo platino.

I capelli possono essere pettinati tutti all'indietro e creare l'effetto wet. Tutti questi tagli sono molto facili da gestire a casa e anche in vacanza, quindi sono da provare assolutamente.

Accessori

Anche un semplice accessorio può completare alla perfezione un hairstyle. In questa calda estate sono di tendenza i foulard: questi sono in tinta unita, super colorati o a fantasia. Inoltre possono essere abbinati al vestito, alla borsa o alle scarpe, per avere sempre un look molto originale.

Quindi raccogliere la chioma e realizzare una mezza coda o una coda alta e annodare per bene il foulard, per nascondere l'elastico. Questa è una proposta molto semplice, da sfoggiare agli aperitivi o per lo shopping.

Per avere un'aria molto fresca e sbarazzina sono perfette delle onde morbide, le quali incorniciano il volto. Per una festa in spiaggia si possono creare due torchon, i quali vanno uniti dietro la testa con un elastico; per completare il tutto è possibile applicare sulla capigliatura un fermaglio o dei fiori.

Altre proposte

Di tendenza ci sono anche i maxi fermagli, con gli strass, i glitter e le perline: queste sono perfette per impreziosire uno styling. Una proposta molto particolare può essere quella di creare una coda alta e molto voluminosa. È poi possibile applicare sulla chioma un prodotto idratante e successivamente tanta lacca: il look finale è moderno e super spettinato.

Le boxer braid hanno bisogno di un minimo di manualità, ma con un po' di pratica tutto diventa più semplice.

Non può mancare nemmeno il messy hair look: si tratta di un raccolto spettinato.

Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano solo di essere scelte: questo è il momento ideale per portare un nuovo taglio di capelli corti.