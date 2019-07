In questa estate 2019 ci sono molti nuovi tagli di capelli: in particolare la grande protagonista sarà la chioma media, portata fra le altre anche dalla famosa attrice Nicole Kidman. Questa capigliatura è ideale per ogni occasione, ma sono molte le ultime tendenze del momento.

Chioma media e scalata

Alcuni giorni fa la bella Nicole Kidman ha sfoggiato una lunghezza media e scalata, che le regala un look molto sbarazzino e solare. Per quanto riguarda la tonalità, ha optato per un bel biondo platino.

Sulla chioma della Kidman sono presenti anche delle scalature, in perfetto stile anni '70 e '80. Quest'ultime sono perfette su un volto squadrato o tondo, perché in questo modo viene addolcito; mentre sui visi piccoli donano un bel movimento alla capigliatura. I tagli scalati sono ideali per chi ha una chioma molto vaporosa; invece sono da evitare sui volti allungati e per chi ha pochi capelli. Una volta realizzato l'hairstyle, si deve anche trovare lo styling più adatto.

Per un look molto semplice e pulito, i capelli vanno lisciati con la piastra: in questo modo non si creerà troppo movimento. Una proposta molto originale può essere quella di optare per un'asciugatura naturale: in questo caso per creare molto più volume, la chioma va asciugata a testa leggermente in giù.

Nuovi colori

Dopo aver creato un nuovo hairstyle è possibile optare anche per una nuova tonalità: di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il frosted brown, sfoggiato anche da Kim Kardashian.

L'imprenditrice statunitense ha illuminato il suo bob nero corvino con alcune schiariture molto sottili di color cenere e dall'effetto molto naturale. Questo non è il classico balayage nei toni del caramello, del castano dorato o del miele, ma è una versione molto fredda. Questo sottotono è perfetto sulle capigliature castano scuro o nere.

Il frosted brown viene miscelato con la tonalità di base e l'effetto finale risulta multidimensionale: inoltre la chioma è sempre perfettamente illuminata e senza nessun stacco di colore.

Altre proposte

Ultimamente anche Zendaya e Chris Appletton hanno optato per il frosted brown. Mentre la versione fredda ideale per le bionde si chiama mushroom blonde: questa sfumatura è una perfetta via di mezzo tra il castano, il biondo e il grigio. Il risultato finale è un bel biondo dalle schiariture molto fredde. Per ottenere un risultato impeccabile è sempre meglio chiedere consiglio e affidarsi completamente al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo il lavoro finale sarà sempre perfetto.

Le proposte, insomma, arrivano in ogni momento e aspettano solo di essere scoperte: questo è il momento ideale per realizzare un nuovo taglio di capelli.