In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare è molto gettonata la frangia. Questo dettaglio, che permette di rinnovare il proprio hairstyle, ultimamente è stato scelto anche dalle celebrità: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

La bella attrice statunitense Emma Stone, ad esempio, è molto fedele alla sua frangia molto lunga e piena. La 31enne molto spesso la trasforma in un bel ciuffo laterale: quest'ultimo risulta sempre ben compatto e può essere abbinato a una treccia.

Anche la cantautrice Taylor Swift sfoggia da molto tempo la frangia: lei ne ha scelto una molto leggera e che a volte porta anche di lato con uno styling mosso o liscio. Inoltre ha anche colorato le lunghezze della capigliatura di un bel rosa, per uno stile molto glamour.

La famosa modella Heidi Klum grazie alla frangia riesce a nascondere le varie rughe e le linee d'espressione: questo dettaglio le regala uno stile anni '70 e in più ingentilisce i suoi lineamenti.

Jennifer Lawrence invece porta un pixie cut con la frangia molto sfilata: questo è un taglio molto versatile e adatto a ogni momento della giornata. Un'idea originale può essere quella di creare un pixie con le lunghezze pari e con delle beach waves molto morbide.

Altre proposte

Invece Kim Kardashian ha pensato di sperimentare la frangetta su una chioma media e il mix che ne è uscito è stupendo.

Per molto tempo Jessica Biel ha portato una frangia compatta e dal taglio netto, la quale valorizzava il volto; ultimamente invece ha optato per una capigliatura con la riga in mezzo.

Anche Sienna Miller ha sfoggiato per poco tempo una frangia lunga e sfoltita, che le regalava un look molto sbarazzino e fresco. Per quanto riguarda la tonalità l'attrice britannica ha scelto un bel biondo chiaro.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle è necessario scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità: in questa stagione è di tendenza il balayage caramello. Il colore in questione è portato anche da Natalie Portman, la quale ha pensato di ravvivare il suo bob.

Il caramello regala alla capigliatura un'effetto molto luminoso. A creare questo look sulla chioma di Natalie è stata la famosa colourist Cassondra Kaeding.

Michelle Obama ha sfoggiato una chioma riccioluta e con delle schiariture ombré dorate. Anche Angelina Jolie ha scelto questo colore ed ha abbandonato momentaneamente il chocolate brown.

Ricordiamo che per preservare tutte le colorazioni si devono utilizzare regolarmente i prodotti adatti.

Le proposte, insomma, non mancano mai e aspettano solo di essere scoperte: questo è il momento perfetto per scegliere un nuovo taglio di capelli, sia per cambiare look, sia per affrontare nel migliore dei modi le prossime caldissime settimane.