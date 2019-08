In questi giorni spiccano diverse novità riguardanti i tagli di capelli e i colori più trendy della stagione calda. Siamo nel cuore dell'estate e, in vista della settimana di Ferragosto, questo è il momento ideale per correre dal proprio parrucchiere di fiducia.

Che sia corto, medio o lungo, esiste un taglio tutti i gusti. Per catturare maggiormente l'attenzione si può puntare per uno dei nuovissimi colori, dal gettonato nero liquirizia realizzato da Federico Fashion Style per la celebre influencer Giulia De Lellis, al curiosissimo Tiramisù Hair che viene da Singapore.

I colori di capelli di tendenza per l'estate

Per non passare inosservate in spiaggia e ai vari eventi mondani tipici dell'estate, scegliere un bel colore di capelli può essere ideale. Ebbene, tra le nuove tendenze spicca il 'nero liquirizia' di Giulia De Lellis realizzato da Federico Fashion Style. Si tratta di un bel nero con sfumature blu e viola quasi impercettibili: è una nuance perfetta per chi possiede i capelli scuri e vuole cambiare un po'.

In alternativa, fra le soluzioni più fresche ed innovative, c'è l'invitante 'Tiramisù Hair' le cui tonalità ricordano quelle del famoso dolce con caffè e savoiardi. Si tratta di una sorta di balayage castano, con note calde e fredde che si alternano sulle lunghezze.

I tagli di capelli più attuali

Dopo aver visto alcune tendenze sui colori, scopriamo cosa dice la Moda sui tagli di capelli corti, medi e lunghi.

Partiamo dalle chiome corte che sono tra le più gettonate del momento, visto il caldo. La frangia è l'assoluta protagonista, ma essa non sta bene a chiunque. Per ovviare a questo 'problema' si può optare per un ciuffo laterale. Dunque, chi desidera un taglio corto e fresco, una delle tendenze attuali è il 'Bowl Cut' rivisitato. Si tratta di di un cortissimo caschetto dotato di frangetta voluminosa da portare con disinvoltura a qualsiasi età.

Anche il taglio 'Pixie Cut' sbarazzino e con la frangia cortissima va di gran moda, inoltre valorizza il volto di una donna.

Per chi preferisce un taglio meno azzardato e magari di media lunghezza, la scelta può cadere sul semplicissimo caschetto scalato. Naturalmente, anche qua non deve mancare la frangia o il ciuffetto. Tra le più richieste del momento c'è quella realizzata dall'hairstylist delle star Anh Co Tran.

Con una semplice frangetta o un ciuffetto sbarazzino, anche chi non vuole ricorrere alle forbici e preservare la sua lunga e folta capigliatura, può essere trendy e al passo con la moda del momento. Volendo si può giocare con le pettinature e trasformare una chioma liscia in una super riccia e spettinata che è tra i must di stagione.