Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare saranno molto gettonate le chiome medie. La lunghezza in questione è molto facile da portare e inoltre risulta sempre molto versatile: di seguito le ultime tendenze a riguardo come il lob e il carré.

Nuove chiome

Per prima cosa i capelli dovranno essere sani e si dovranno utilizzare dei prodotti adatti: in questo modo la capigliatura si rafforzerà perfettamente.

Non mancheranno nemmeno i prodotti illuminanti, perfetti per i capelli spenti e molto rovinati. Quindi via libera con le maschere ristrutturanti, l'olio rigenerante e una spruzzata di profumo per completare il tutto: questi prodotti andranno applicati tre volte alla settimana e la capigliatura risulterà molto più vaporosa e fluida. Su una lunghezza media potranno essere realizzati dei colpi di luce: questi sono perfetti per illuminare perfettamente il volto e la chioma.

Non mancherà il lob, ideale per avere un look molto sbarazzino. Per quanto riguarda la tonalità, si potrà optare per il biondo cenere con le punte sfumate. Realizzare un'hairstyle medio su dei capelli fini avrà solamente un unico difetto e sarà quello che la capigliatura apparirà spenta: per evitare tutto questo si dovrà applicare un volumizzante. Il carré sarà abbinato a una frangia lunga e piena: su l'hairstyle in questione potranno essere applicati dei cerchietti o delle mollette. Per finire va ricordato che sui capelli colorati andrà applicata una maschera nutritiva: in questo modo la tonalità sarà sempre brillante.

Nuovi colori

Dopo avere scelto una nuova capigliatura si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il biondo: la nuance in questione è sfoggiata anche da Bella Hadid, la quale è sempre la prima a lanciare nuove mode. La modella Hadid è la persona giusta per copiare dei nuovi hairstyle: un po' di tempo fa aveva lanciato la tendenza della sua acconciatura con la fascia.

Poi, non contenta, aveva applicato sui suoi capelli una frangia a clip. Anche molte celebrità si sono sempre complimentate con lei per le ottime scelte in fatto di look.

Consigli

Se i raggi del sole, il mare e la salsedine hanno schiarito le punte dei capelli, si parte già avvantaggiate. Proprio così, perché in questo caso non servirà nessun ritocco: il parrucchiere di fiducia dovrà solamente tingere le radici e lascerà con il colore biondo naturale le lunghezze.

L'effetto finale sarà molto sfumato e soprattutto glamour: ovviamente il look assomiglierà a quello della appena citata Bella Hadid. Inoltre si potrà anche copiare il suo taglio super scalato e l'acconciatura morbida: questa è perfetta per valorizzare nel migliore dei modi la chioma bionda e il colore della pelle. Le proposte arrivano in continuazione: questo è il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi.