Nell'autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare saranno molto gettonate le capigliature delle celebrità. Quest'ultime sono sempre le prime a lanciare dei nuovi hairstyle, i quali saranno sempre molto facili da portare: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Tra le star pronte a inaugurare gli hairstyle della nuova stagione è presente Jennifer Lopez.

La cantante ha salutato i suoi lunghi capelli e ha optato per un caschetto: più precisamente si tratta di un bel bob, la cui lunghezza sfiora le clavicole. Inoltre ha scelto uno styling super liscio e lucido: per completare il tutto ha creato la riga in mezzo. Il look in questione è stato realizzato dall'hairstylist di fiducia della Lopez, il famoso Chris Appleton. Barbara Palvin ha scelto il wavy bob: la chioma in questione è una lunghezza media dove sono presenti delle morbide beach waves.

L'hairlook di Barbara è molto sofisticato, ed è stato sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia. Anche Cardi B non ha resistito e ha optato per un long bob super brillante, per uno stile molto bon ton: l'hairstyle è stato creato da Tokio Stylez. La lunga carrellata termina con Penelope Cruz che a all'inizio di agosto ha sfoggiato un bob geometrico: questo taglio incornicia perfettamente il volto dell'attrice.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà l'icy white: per chi non lo conoscesse si tratta di un mix di biondo platino e bianco. Realizzare il colore icy white non è molto semplice: in particolare se i capelli sono naturali scuri o se la capigliatura non sopporta molto bene le tinte. La decolorazione sarà necessaria per ottenere il meraviglioso effetto bianco perlato: in questo caso si dovrà anche applicare una nuance ultra white o un riflessante argento.

Va anche ricordato che questa tonalità richiederà anche molte cure: quindi si dovranno applicare regolarmente sulla chioma uno shampoo e balsamo specifici. Per un look molto originale si potranno colorare le punte di rosa, azzurro, lavanda o ambra.

Consigli

Nell'autunno 2019 l'icy white sarà anche molto versatile: potrà essere abbinato ai capelli lunghi e lisci, oppure alle lunghezze medie con le beach waves.

Questo colore non temerà mai la ricrescita: proprio così, perché basterà chiedere al proprio parrucchiere di fiducia di dare un tocco di argento sulle radici. In questo modo si creerà una sfumatura molto più morbida quando la capigliatura inizierà a crescere. Le proposte arrivano in ogni momento: nel prossimo autunno 2019 si deve sfoggiare un nuovo taglio di capelli.