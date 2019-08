Nell'autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare le più gettonate saranno le chiome lunghe. Queste capigliature saranno molto facili da portare e perfette per le donne di ogni età: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Per prima cosa va ricordato che i capelli lunghi devono risultare sempre sani: a tal proposito sono consigliati dei trattamenti ristrutturanti in modo da ristabilire forza al capello e luminosità.

Prima di scegliere un nuovo taglio controllare sempre i lineamenti del volto. Questo taglio arriva sotto le spalle e le lunghezze sono pari; inoltre saranno presenti delle scalature intorno al viso. I capelli dovranno essere il più naturali possibile, quindi attenzione. Saranno da evitare tutte le pieghe troppo voluminose; da preferire tagli pieni e strutturati, ideali per avere uno stile molto sofisticato.

Quando si pensa a un'hairstyle lungo viene subito in mente la modella Emily Ratajkowski, che porta le lunghezze della capigliatura sempre in modo naturale.

Per quanto riguarda le tonalità saranno di tendenza lo shatush e il balayage: quest'ultime regaleranno profondità e movimento alla chioma.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle è opportuno scegliere con molta attenzione anche una nuova tonalità: nei prossimi mesi saranno molto amate da tutte le ragazze le nuance ramate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Il colore rosso resiste sempre in ogni stagione e sarà presente anche nell'autunno 2019 in diverse sfumature.

L'anno scorso era molto trendy il colore spice, portato dalla modella Mariacarla Boscono: per chi non lo conoscesse, si tratta di un rosso molto luminoso e quasi tendente all'arancione. Invece il rame sarà la sfumatura predominante dei prossimi mesi. Anche Emma Stone, Zendaya, l'attrice Natasha Lyonne e la cantante Lola Kirke hanno già rinnovato il proprio look scegliendo proprio la tonalità in questione.

Altre proposte

Jaxcee, direttore del colore all'Hair Rules Salon di New York, ha spiegato che la fortuna del colore rosso deriva dal fatto che non è necessario decolorare la capigliatura per ottenerlo, come avviene con il biondo.

Va ricordato che le chiome rosse piacciono molto anche alle donne di colore: ad esempio Zendaya e Rihanna. Molte celebrità indossano anche delle parrucche pur di sfoggiare i capelli rossi solamente per una sera.

Il consiglio è comunque sempre quello di affidarsi completamente al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta e il risultato finale sarà impeccabile. Le proposte arrivano insomma in continuazione: questo pare essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli in vista dell'autunno.