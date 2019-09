L'autunno 2019 si sta avvicinando e con lui anche molte tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. In particolare nella nuova stagione saranno molto gettonate le chiome medie. Questo hairstyle risulterà sempre molto versatile e adatto anche alle donne più esigenti. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

I tagli medi saranno i veri protagonisti della prossima stagione. Questi potranno essere lob, bob, caschetto asimmetrico o shag, l'importante è che la lunghezza non arrivi oltre le spalle.

Le texture realizzabili saranno tantissime: quindi via libera con le chiome mosse, lisce o ondulate. Per completare il tutto e per personalizzare il più possibile il look non potrà mai mancare la frangia corta, shaggy o lunga. Una lunghezza media sarà ideale per una donna che non se la sente di tagliare i capelli corti, questa appunto sarà una perfetta via di mezzo. Anche molte star hanno optato per questo tipo di hairstyle: ad esempio la cantante Jennifer Lopez ha scelto un lob molto versatile.

Questo potrà essere acconciato con molto volume o super liscio. Invece Courtney Cox ha creato lo shag e come dettaglio ha realizzato una bella frangia lunga e sfilata.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si dovrà anche optare per una tonalità tutta nuova. Nell'autunno 2019, saranno di tendenza molte nuance luminose e vibranti: inoltre si adatteranno perfettamente alla carnagione di ogni ragazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Nei prossimi mesi si potrà copiare la chioma di Bella Hadid, che ultimamente sta sfoggiando un bel biondo scuro davvero molto particolare. La cantante Beyoncé ha scelto un colore molto caldo: in questo caso si dovranno mixare il miele, il cioccolato e il caramello. Le sfumature risulteranno molto soffici e senza contrasti troppo forti. Per avere uno stile rock saranno perfetti i colori pastello, come il look di Billie Eilish.

Altre proposte

Ritorneranno ancora di Moda le radici scure e le lunghezze bionde, come la capigliatura portata dall'attrice Margot Robbie. Va ricordato che questa colorazione avrà bisogno anche di pochissime cure. La modella Joan Smalls sta portando dei capelli color cioccolato molto intenso: con questa nuance la capigliatura avrà subito una nuova vita. Invece la cantante Cardi B ha scelto per la sua chioma una tonalità acciaio ghiacciato, dove sono presenti dei riflessi argentati e blu: questo colore sarà sicuramente molto richiesto nei prossimi mesi.

Sarà molto amato anche il balayage caramello della cantante Ciara. Il nero corvino portato anche da Lucy Hale non passa mai di moda, mentre Sophie Turner ha pensato di tingere la capigliatura di un biondo molto chiaro e super luminoso. Il mulled wine di Zendaya, sarà il colore principe delle giornate autunnali: si tratta di un mogano nel quale saranno presenti dei riflessi cannella e prugna. Il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi potrebbe essere arrivato.