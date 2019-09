In questo autunno 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Il più amato da tutte le donne è senza nessun dubbio il carré. L'hairstyle in questione può essere portato in mille versioni, in base alla tipologia del capello e del volto. Di seguito le ultimissime novità del momento.

Nuove chiome

Con dei capelli sottili si può optare per un carré leggermente scalato sulla parte alta della testa: per completare il tutto si può realizzare una frangia lunga e scalata sui lati.

Questa chioma è perfetta sia ondulata con delle onde molto morbide che liscia: l'attrice Dakota Johnson ha creato sui capelli uno stile spettinato molto originale. Non può mancare il carré classico: per chi non lo conoscesse si tratta di un taglio dritto e simmetrico. La frangia da abbinare deve essere lunga e sottolineare perfettamente lo sguardo. La proposta in questione è ideale per una donna con dei capelli non troppo crespi.

Esiste anche la versione lunga del carré, sfoggiata da Paola Turani: l'influencer porta la capigliatura ondulata con dei boccoli, ma va bene anche con una piega super liscia e lasciando alcune ciocche ai lati del volto in modo da incorniciarlo. Questo hairstyle è consigliato su dei capelli molto voluminosi e corposi naturalmente. Per finire si può prendere in considerazione anche il carré corto dell'attrice Charlize Theron: la lunghezza del taglio arriva sotto le orecchie e inoltre sono presenti delle scalature su entrambi i lati della testa. Il taglio è molto drastico, quindi va scelto sempre con molta attenzione e dopo aver consultato il proprio parrucchiere di fiducia.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato una capigliatura tutta nuova si deve scegliere anche una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il balayage biondo: questo colore regala alle lunghezze delle sfumature molto morbide, inoltre fa risaltare il colore naturale e la carnagione. Anche Kate Middleton ha ceduto alla tentazione del balayage biondo su una chioma castana: in questo caso la Duchessa Di Cambridge ha creato anche delle sfumature di colore caramello.

A ispirare la nuova tendenza sui capelli sono proprio le foglie degli alberi, con nuance luminose e calde. Ad esempio il balayage biondo miele è ideale su una capigliatura castana; invece quello biondo chiaro è perfetto sulle chiome più chiare, in modo da creare delle sfumature molto avvolgenti. Va ricordato che è possibile anche mixare i toni cioccolato, ramati, cannella e ruggine per riempire perfettamente il colore di base senza stravolgere troppo il look.

Altre proposte

Il balayage è una tecnica in continua evoluzione la quale permette di decolorare i capelli e riempirli di colori caldi come il rosso: quest'ultimo è il vero protagonista della stagione e si abbina molto bene allo shatush biondo. Se la tonalità di base è il rosso chiaro, il colore ideale per far esaltare le varie sfumature rosse è senza nessun dubbio il balayage biondo rame. Insomma il rosso e l'arancione sono perfetti per creare sulla chioma dei meravigliosi giochi di luce.

Per realizzare questa tecnica è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere. Intanto non resta che scegliere un nuovo taglio di capelli per questo autunno 2019.