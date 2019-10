In questo autunno-inverno 2019 continuano ad arrivare molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. Nei prossimi mesi saranno di tendenza sia le chiome corte, sia le medie che quelle lunghe. Questi hairstyle sono perfetti per accontentare tutte le donne, anche quelle più esigenti.

Nuove chiome

I grandi protagonisti della stagione sono senza nessun dubbio i tagli corti e medio-corti. Sarà molto amato da tutte le donne il caschetto pari, liscio e con la riga in mezzo: l'hairstyle in questione è portato anche dalla top model Irina Shayk.

Non mancano nemmeno il pixie cut e il classico bob: ideali per avere un look molto sbarazzino e glamour. Sulle chiome in questione si possono creare anche delle scalature, per regalare un bel movimento al tutto.

La lunghezza media è il giusto compromesso tra un taglio corto e uno lungo. Le caratteristiche principali del long bob sono le simmetrie e le linee geometriche: la chioma in questione risulta leggermente più corta, pari, con la riga centrale e uno styling super liscio.

In alternativa alla riga in mezzo si può optare per la frangia.

Per quanto riguarda i capelli lunghi sono di tendenza le lunghezze XXL: anche su questo hairstyle è presente uno styling alla pari e la scriminatura centrale. Sulle chiome lunghe sono da evitare le scalature; per completare il tutto è immancabile la frangia lunga e piena.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle è possibile optare per una nuova tonalità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Di tendenza nei mesi freddi ci sarà il Woodlights: si tratta di una nuova tecnica dove vengono realizzate delle sfumature molto naturali le quali ricordano il legno e tutti i colori della natura. Con questa proposta il colore risulta molto luminoso e in più regala un effetto sun-kissed sia sulle chiome corte che su quelle lunghe. La tintura in questione è biologica, quindi la capigliatura non viene rovinata.

Il Woodlights è stato ideato nel salone Vanitas Espai di Barcellona e ricorda molto il balayage e i colpi di luce. Questa proposta illumina le lunghezze e senza toccare le radici: si abbina perfettamente sui capelli biondi, castani e mori.

Altre proposte

Il Woodlights si differenzia dal balayage perché si adatta perfettamente a ogni base naturale; invece il balayage non si deve applicare sui capelli neri o castano scuro.

Questa nuova colorazione è anche molto più luminosa, quindi va provata assolutamente. La tintura biologica inoltre rispetta l'ambiente, l'INCI è molto buono ed ideale anche per le chiome più delicate e si adatta a ogni tipo di taglio e capelli.

Insomma, questo pare essere proprio il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.