In queste settimane fioccano molte interessanti novità per i colori e i tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno-inverno. Dai cortissimi Reverse Bob, una specie di caschetto al contrario, ai lunghissimi Sassoon, nulla è lasciato al caso e ce n'è per tutti i gusti. A rilanciare queste tendenze sbarazzine e al contempo eleganti sono diverse celebrità di fama internazionale. Anche nel campo delle colorazioni spiccano delle proposte interessanti tra cui il ritorno alla ribalta delle mèches e del nuovissimo bicolore.

I tagli di capelli che detteranno moda nella prossima stagione fredda

Passano gli anni ma il caschetto resta un must, al massimo si evolve. Tra le tante novità della Moda capelli troviamo, per l'appunto, il caschetto al contrario chiamato anche Reverse Bob. A portare in auge questa tendenza è 'Vogue Italia' la quale ha interpellato il celebre hairstylist Toni Pellegrino.

Quest'ultimo ha avuto modo di illustrare le più svariate tendenze dell'autunno/inverno.

Oltre alle chiome corte e medie, il celebre parrucchiere ha parlato anche dei tagli di capelli lunghi. In quest'ultimo caso, Toni Pellegrino suggerisce di puntare a un taglio inglese alla Sassoon composto da linee estreme, triangolari e in pieno stile anni '90. Il tutto accostato a frange pari e ribelli.

Moda capelli, nuove proposte di tendenza

In alternativa è possibile ricorrere al sensualissimo 'Bob simmetrico'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Quest'ultimo è stato messo in evidenzia all'interno di 'Amica' ed una delle tante promotrici di questo hairlook è l'attrice Saoirse Ronan. Nel dettaglio, si tratta di un bob netto, ad altezza mento e leggermente bombato sulle lunghezze. È perfetto da esibire anche su una chioma mossa.

Tra i tagli di capelli corti, quello che sta generando maggior scalpore è il taglio alla paggetto di Charlize Theron.

Noto anche come Bowl Cut, questo look non è detto che stia bene a chiunque. Dunque, prima di cedere alle forbici è sempre un bene rifletterci attentamente e affidarsi ad un parrucchiere serio.

Colori capelli: arriva il bicolore

Non vanno trascurate le tonalità di capelli. Tra le ultimissime tendenze della moda, 'Elle' mette in evidenzia il 'bicolore' di Sienna Miller. La star americana, pur conservando il suo biondo freddo, ha scelto di farsi fare delle ciocche castane nella parte posteriore.

Si tratta di una tendenza che oltreoceano impazza sulla capigliatura di molteplici celebrità.Il parrucchiere Cristiano Filippini lo ha definito 'gestibile'. Proprio quest'ultimo ha parlato del ritorno delle intramontabili mèches le quali sembrano soppiantare la tecnica del balayage. Infine, in questo momento si parla anche della tonalità del 'Baby Lavanda'.