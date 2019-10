In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Il più gettonato è senza nessun dubbio il blunt bob. La chioma in questione ricorda gli anni '90 ed è perfetta per rinnovare il proprio look nei prossimi mesi. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

La lunghezza del blunt bob arriva leggermente sotto il mento e regala un look molto pulito e glamour. Questo taglio è sfoggiato anche da Kristen Bell, l'attrice che ha interpretato Veronica Mars: in questo caso il blunt bob è stato creato da Adir Abergel.

Anche Kim Kardashian, Dua Lipa e Jennifer Lopez hanno optato per un nuovo hairstyle e tutte hanno optato per un taglio netto e liscio. La rivisitazione di questa capigliatura è in perfetto stile retrò. Il caschetto grafico è ideale per mettere nel cassetto lo styling mosso dell'estate; inoltre tagliando i capelli si eliminano anche le punte rovinate dal sole e dalla salsedine. Questa proposta è perfetta per una donna che non ha ancora ancora cambiato il suo hairstyle dal ritorno dalle vacanze. Il taglio di Posh Spice piace moltissimo ancora oggi e aspetta solamente di essere copiato.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si deve anche optare per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il Flannel Hair: questa nuance prende spunto dal mondo della Moda e più precisamente dalle maxi camice a quadri nere e rosse. A questo punto questa nuance va trasferita sui capelli e il rosso vira sul nero e il risultato finale è molto originale. Le chiome rosse sfumate sono perfette se le radici dei capelli sono scure.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Sui tagli lunghi e mossi le sfumature sulle punte virano al rame chiaro. I Flannel Hair stanno molto bene anche sulle capigliature ricce; invece sulle chiome corte questo colore regala un risultato finale molto strong. La tonalità in questione è stata creata da Daniel Rangel, colorista di Kansas City, nel Missouri.

Consigli

La tonalità Flannel Hair è perfetta su ogni tipo di carnagione; inoltre si adatta perfettamente a ogni colore naturale di capelli.

Realizzare la radice nera è facilissimo, va utilizzata una tinta adatta e non serve decolorare la chioma. Per quanto riguarda le lunghezze queste vanno colorate di un bel rosso ricco fino ad arrivare alle punte con il rosso rame chiaro. Si possono lasciare le radici del proprio colore normale per un risultato molto più naturale. Per realizzare la nuance in questione è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere.

Per sfoggiare un nuovo taglio di capelli questo è il momento più indicato. In questo modo le giornate piovose e grigie vengono affrontate con molta più spensieratezza.