In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonate le capigliature medie. L'hairstyle prima ha fatto perdere la testa alle celebrità di Hollywood e ultimamente anche quelle italiane. Di seguito tutte le novità del momento su il lob, il messy bob e lo smoky gold blonde.

Nuove chiome

Oltre a Kim Kardashian e Jennifer Lopez anche molte star italiane hanno optato per una lunghezza media.

Ad esempio alcuni giorni fa la bella Anna Valle ha rinnovato il suo look ed ha sfoggiato un messy bob: quest'ultimo regala uno stile molto sbarazzino. Invece, la conduttrice televisiva Caterina Balivo da molto tempo è fedele al bob: per quanto riguarda lo styling Caterina sceglie una piega mossa o liscia. Inoltre, realizza la riga laterale o centrale: questa è la prova che l'hairstyle risulta sempre molto versatile.

L'attrice fiorentina Vittoria Puccini ha abbandonato i lunghi capelli ed ha optato per il lob: la capigliatura in questione risulta leggermente mossa, vaporosa e molto morbida per un look molto chic. Per mantenere sempre in forma un taglio medio si devono utilizzare regolarmente dei prodotti idratanti e professionali: in borsa devono essere sempre presenti una pasta modellante o uno spray texturizzante. Inoltre, è meglio utilizzare una spazzola con le setole naturali: in questo modo si evita di creare l'effetto elettrico e di spezzare i capelli.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle si deve scegliere anche una nuova tonalità. In questo periodo è di tendenza lo Smoky gold blonde: per chi non lo conoscesse si tratta di una nuance che mixa oro, cenere e caffé. La sfumatura in questione regala alla chioma un'effetto tridimensionale: sono presenti delle ciocche scure e fredde sulla base chiara. Anche le celebrità sfoggiano con molta disinvoltura questo colore.

Nell'ultimo periodo anche Natalie Portman ha optato per lo smoky gold blonde: l'attrice porta un long bob dove sono presenti delle sfumature cenere, oro e caffé. Questo colore è perfetto per ravvivare una lunghezza media e per mascherare la ricrescita; il look è stato ideato dalla specialista hair colorist Cassondra Kaeding.

Consigli

Lo Smoky gold blonde sta bene sia sulle basi chiare e anche su quelle scure: il risultato finale è sempre molto soffice e perfettamente mescolato.

In base ai vari gusti di ogni donna si può optare per delle tonalità più o meno scure senza nessun problema. Per rendere il colore ancora più brillante è sempre meglio aggiungere un trattamento glossy: in questo modo la chioma assomiglierà a quella delle star. Il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi e una nuova tonalità potrebbe essere proprio questo.