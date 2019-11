In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonata la frangia, ideale per le donne di tutte le età: tale dettaglio è stato proposto dai saloni più famosi del mondo. Sul piano delle tonalità pare essere invece in voga il doppio colore platino e castano. Di seguito approfondiamo le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

La frangia non passa mai di Moda ed è perfetta sui tagli corti, medi e lunghi.

In particolare il noto Franck Provost per i carré ha ideato una frangetta molto grafica e audace: questo dettaglio regala alla capigliatura uno stile molto glamour. Invece Salvo Filetti per "Compagnia della Bellezza" ha proposto una frangia lunga, dal taglio netto e irregolare: in questo modo regala mistero e fascino allo sguardo. L'hairstyle in questione può essere molto grunge alla Kate Moss: questa versione nasconde le sopracciglia e la fronte, in modo tale che gli zigomi, lo sguardo e la bocca possano diventare i veri protagonisti.

Non può mancare la frangetta romantica: quest'ultima risulta molto morbida e si apre a sipario, perfetta sui volti molto importanti.

La versione British, grafica e compatta, valorizza i visi piccoli e delicati. Il taglio degli anni '70 di Farrah Fawcett è stato recentemente riproposto: in questo caso sono presenti delle scalature che si aprono dalla frangia e scendono sul resto della chioma. Inoltre su questo look i vari volumi sono molto leggeri e ben distribuiti.

Sui capelli lunghi e ondulati la frangia deve essere super liscia e lucida; invece sulle capigliature corte può essere molto sfilata, per un look molto sbarazzino.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle è spesso indicato scegliere anche una nuova tonalità. In questi giorni è di tendenza la chioma bionda e castana di Dua Lipa. La cantautrice ha optato per due colori sulla stessa chioma e il risultato finale è veramente stupendo.

Si tratta di una tonalità biondo platino sulle lunghezze e le radici risultano castano scuro. Questa tinta rispecchia la voglia di libertà nei capelli per i prossimi mesi freddi e va presa subito in considerazione.

Per valorizzare la colorazione molto particolare la bella Dua Lipa con il suo caschetto ha optato per un'acconciatura e ha realizzato una coda molto alta: tale chioma non è una parrucca come molti pensavano.

Per mantenere sempre brillante la tonalità platino è necessario utilizzare sempre dei prodotti adatti: ad esempio la maschera nutriente, lo shampoo e il balsamo. Per creare il doppio colore è inoltre sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale: in questo modo il lavoro finale è sempre bene accettato.

Questo pare essere il momento più indicato per scegliere e sfoggiare un nuovo taglio di capelli, anche per affrontare le giornate fredde che arriveranno nelle prossime settimane.