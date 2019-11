In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto gettonati il bob, il lob e lo shag.

Questi hairstyle sono molto amati in particolare dalle ragazze di Londra, le quali spesso risultano essere le prime a lanciare delle nuove tendenze.

Nuove chiome

Anche le donne londinesi hanno le loro capigliature preferite. In questo momento è di particolare tendenza il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva alla clavicola.

Non mancano nemmeno i bob smussati dal taglio netto, portati anche da molte celebrità: in questo caso molte donne londinesi preferiscono che i capelli arrivino leggermente sopra le spalle.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per un mosso naturale o un liscio molto elegante. Invece per completare l'hairstyle è perfetta la frangia. Lo shag è sfoggiato da Natasha Lyonne: la chioma dell'attrice risulta riccia e molto scalata, in perfetto stile anni '70.

Molte ragazze chiedono proprio i capelli lunghi che ricordano gli anni '60 e '70. Come dettaglio finale è ideale realizzare una frangia: questa deve sfiorare gli occhi. Il taglio deve avere sempre un bel movimento e tutto questo è creato da delle scalature a livelli. Se i capelli sono mossi o ricci naturalmente lo shag è certamente l'hairstyle giusto.

Altre proposte

Il lob è il taglio di capelli più popolare a Londra: Kim Kardashian da quando ha sfoggiato il glass lob ha di fatto lanciato questa Moda.

La lunghezza della capigliatura è il giusto compromesso tra il corto e il lungo: l'acconciatura in questione è perfetta per una donna che non se la sente di tagliare i capelli troppo corti e vuole un po' di lunghezza. Il lob si adatta perfettamente a tutte le tipologie di volto; inoltre l'hairstyle può essere portato liscio, disordinato o strutturato.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per la riga in mezzo; invece per avere un po' di volume meglio realizzare la riga laterale.

Il look di Cara Delevingne

Ultimamente la supermodella e attrice londinese Cara Delevingne ha rinnovato il suo hairstyle: la 27enne ha optato per una capigliatura corta e con la riga in mezzo. Inoltre sui capelli è presente l'effetto wet, adatto in ogni occasione.

Per quanto riguarda la tonalità, Cara ha optato per il nero corvino: quest'ultimo è perfetto per far risaltare gli occhi. Il colore in questione è indicato per le carnagioni molto chiare ed è stupendo su occhi azzurri o blu; invece se l'incarnato è più scuro meglio scegliere un castano con riflessi ramati o dorati.

Questo pare essere il momento giusto per scegliere con tutta tranquillità un nuovo taglio di capelli: con un nuovo look le giornate fredde passeranno molto più spensieratamente.