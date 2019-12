Nell'imminente inverno 2020 molte donne potranno scegliere anche dei nuovi tagli di capelli capaci di ringiovanire il volto.

Nei prossimi mesi saranno di tendenza le capigliature corte, medie o scalate. Le varie proposte arrivano dai saloni dei parrucchieri più famosi.

Nuove chiome

Per togliere qualche anno al volto in molti casi basterà scegliere un nuovo taglio e una nuova tonalità. I grandi protagonisti della stagione saranno i bob corti con taglio grafico. Come dettaglio finale si può creare una frangia molto importante.

Per quanto riguarda il colore è perfetto il rosso: questa chioma è stata ideata dal team di Elgon.

Un'altra proposta per il caschetto può essere quella di realizzare varie scalature e sfilature. In questo modo la chioma avrà sempre un bel movimento. Per completare il tutto è perfetta la frangia lunga che sottolinei lo sguardo, per uno stile molto glamour: il taglio in questione può essere valorizzato da un bel biondo sfumato. La pettinatura è creata da Monica Coppola.

Altre proposte

Non può mancare nemmeno il carré alla francese dove sono presenti molte sfilature: queste saranno perfette per regalare un po' di volume alla capigliatura.

L'hairstyle è realizzato dai saloni Maniatis Paris. Invece i parrucchieri di Davines hanno creato un caschetto con la frangia sfilata. Inoltre hanno colorato alcune ciocche con sfumature rosse. I tagli corti sono sempre molto facili da gestire e da portare. Per avere uno stile molto originale si può optare per un taglio corto scalato e leggermente più lungo sulla parte posteriore. In questo modo è possibile legare i capelli o cambiare molto spesso lo styling.

Stefano Lorenzi per Aldo Coppola ha realizzato una capigliatura medio-corta e sfilata, ideale per addolcire i lineamenti.

Su questo tipo di lunghezza i capelli possono essere pettinati tutti indietro con un po' di gel o schiuma. Le varie proposte saranno in grado di togliere una decina di anni al volto.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio è possibile scegliere anche una tonalità tutta nuova. Nell'inverno 2020 sarà di tendenza il castano Rose Brown: questa tinta mescola le sfumature castane con il rosa. Essa si presta molto bene anche alle sperimentazioni. Ad esempio si possono lasciare le radici naturali e sulle lunghezze applicare una nuance molto accesa; oppure può essere utilizzato come riflessante solamente su alcune ciocche.

Va ricordato che ci saranno diverse gradazioni di colore fra cui scegliere: quindi via libera con il lampone e il rosa pastello. In questo modo si creeranno delle meravigliose venature sulle capigliature castane molto diverse tra di loro.

Insomma questo imminente inverno pare essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli e per avere un look sempre molto giovanile.