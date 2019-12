Se in questo inverno 2020 si deve scegliere un nuovo taglio di capelli, l'ultima tendenza da copiare saranno le capigliature ricce con la frangia. Questo hairstyle è molto versatile e inoltre permette di rivoluzionare completamente il proprio look. Di seguito le ultime proposte a riguardo.

Nuove chiome

I grandi protagonisti della stagione sono i capelli ricci e lunghi. Sull'hairstyle in questione si può creare una frangia laterale: quest'ultima può essere portata come un ciuffo e inoltre è perfetta per incorniciare il volto.

Se i vari boccoli sono molto stretti è ideale un ciuffo/frangia con delle ciocche sfilate: in questo modo la fronte risulterà libera e lo sguardo non verrà appesantito. Per completare un taglio corto non può mancare una baby fringe: si tratta una frangetta corta e super sfilata. Il look in questione è molto facile da acconciare e semplificherà la solita routine di ogni giorno. Un possibile hairstyle di tendenza per le prossime giornate invernali sarà costituito dai capelli di lunghezza media e super scalati: in questo caso la frangia dovrà amalgamarsi bene con il resto della capigliatura per mettere in risalto i lineamenti.

Altre proposte

Su una chioma lunga è ideale la frangia a tendina: per chi non la conoscesse è destrutturata e va portata leggermente aperta. La proposta è perfetta per una donna che ha poco tempo da dedicare a se stessa e per andare dal parrucchiere. Le varie acconciature per le chiome ricce possono essere valorizzate da una frangia o un ciuffo e tutto questo in base alle varie esigenze di ogni ragazza. Per un'idea originale si possono utilizzare i boccoli naturali e lasciarli cadere in modo molto leggero al centro della fronte. Inoltre va ricordato che, per avere sempre dei capelli ricci perfetti, si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti.

Nuovi colori

Dopo avere creato un nuovo hairstyle si deve optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il Dark Cooper conosciuto anche come mogano scuro: nel colore rosso sono mixati perfettamente anche dei toni cioccolato o caffè. Le sfumature finali risultano molto ricche e sono perfette per ogni tipo di carnagione. Inoltre il Dark Copper è ideale per una donna che ha sempre paura di osare: il rosso rame scuro ha sempre un effetto molto rassicurante perché non è molto appariscente.

I capelli ginger sono sfoggiati anche da molte celebrità: ad esempio Amy Adams, Emma Stone e Sophie Turner. Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli ricci è finalmente arrivato. Con un nuovo look si affronteranno con molta più spensieratezza le giornate fredde. Però va ricordato di chiedere sempre consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.