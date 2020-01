I capelli corti non potranno mai mancare in questo inverno 2020. Questo tipo di capigliatura regalerà uno stile molto elegante e femminile. Tutte le proposte arrivano direttamente dai saloni dei parrucchieri più famosi. Di seguito tutte le novità del momento da scoprire.

Look, i capelli corti

I capelli corti saranno perfetti per le donne di ogni età. Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il taglio alla garçonne: quest'ultimo potrà essere portato mosso e super spettinato o liscio. Per quanto riguarda la tonalità potrà essere valorizzato da una tinta molto scura monocromatica.

Wella ha proposto una capigliatura molto moderna e con l'immancabile ciuffo: l'hairstyle sarà indicato per i capelli fini e potrà essere abbinato a un colore biondo freddo. L'hairstylist Salvo Filetti ha creato una chioma molto corta che mette in evidenza lo sguardo. Stefano Lorenzi per Aldo Coppola ha realizzato un taglio che riesce ad esaltare perfettamente il mosso naturale. In questa lunga carrellata di capelli corti non può assolutamente mancare una chioma lunga davanti e corta dietro: in questo caso il ciuffo è perfetto per nascondere le eventuali rughe presenti.

Inoltre nel periodo estivo la capigliatura potrà essere pettinata tutta all'indietro per avere un look molto glamour e fresco.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovo taglio si dovrà scegliere anche una nuova tonalità. Anche Vanessa Hudgens ha pensato di rinnovare il suo look: l'attrice ha abbandonato il nero corvino e ha optato per il cioccolato. Questa sfumatura sarà il risultato di un mix di cioccolato fondente, gianduia e amarena: il risultato finale sarà molto vibrante e regalerà un bel movimento alla chioma.

La nuance in questione sarà ideale su una carnagione ambrata; inoltre potrà essere portato sul bob e su tagli scalati.

Altre proposte

Sarà molto richiesto da tutte le donne anche il colore liquirizia: questo è stato scelto anche da Giulia De Lellis, Meghan Markle e Belen. In base alla luce i capelli assumeranno delle sfumature sempre diverse e quindi si vedranno i colori ebano, viola o blu. La proposta sarà indicata su una pelle olivastra, mediterranea o ambrata.

Inoltre potrà essere abbinato a una capigliatura di lunghezza media o medio lunga. Sul caramello saranno presenti delle sfumature multisfaccettate ocra, dorate, ramate e senape. Il colore starà bene su una carnagione dorata e come hairstyle si potrà optare per dei capelli scalati. Questo è il momento giusto per stravolgere il proprio look e sfoggiare dei capelli corti. In questo modo le prossime giornate fredde e piovose passeranno molto più in fretta, grazie a un look sbarazzino e spensierato.