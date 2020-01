In questo inverno 2020 continuano ad arrivare molte idee per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. In particolare saranno molto gettonate le lunghezze medie. Quest'ultime potranno essere pari o con diverse scalature. Le varie capigliature sono state create dai parrucchieri più famosi. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Salvo Filetti ha realizzato un taglio medio in cui sono presenti delle sfilature progressive: quest'ultime regaleranno un bel volume al tutto. Per quanto riguarda la tonalità sarà perfetto il castano e il look risulterà molto moderno.

Su un hairstyle di questo tipo si potranno creare delle scalature solamente intorno al volto e come dettaglio finale non mancherà una frangia super sfilata. In questo caso si potrà optare per il castano ricco di sfumature, il biondo o il rosso: la proposta è di Tony & Guy.

L'opera di Paul Mitchell è un caschetto medio-corto e dallo styling leggermente mosso. L'acconciatura in questione sarà ideale per le donne di ogni età e su un capello non troppo sottile. In questa lunga carrellata non mancherà nemmeno un bob dritto, pari e molto morbido.

Se i capelli non sono lisci naturalmente meglio utilizzare un prodotto per la piega e la piastra: in questo modo si eviterà l'effetto crespo. Questo taglio risulterà anche molto versatile e non avrà bisogno di molte cure.

Altre proposte

Il team di Aveda ha pensato di realizzare un blunt cut: si tratta di un taglio netto e pari. Inoltre con la piastra ha creato delle onde larghe e come nuance ha scelto un biondo caldo e molto luminoso. Stefano Lorenzi per i saloni di Aldo Coppola ha ideato un bob leggermente sfilato sulle punte e con la riga centrale. L'acconciatura regala uno stile molto sbarazzino e glamour. Il caschetto corto di Wella Mitù risulta leggermente irregolare: il ciuffo presente copre l'occhio per avere uno stile molto misterioso. Il taglio corto può essere abbinato al colore mogano con alcune sfumature ramate sul davanti.

Colori di tendenza: il rosso rame

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo hairstyle si deve anche optare per una tonalità tutta nuova. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore rosso rame. Molte donne nascono con questa nuance e invece altre ricorrono alle tinture permanenti o temporanee. Il colore in questione sarà perfetto su una carnagione molto chiara e magari con le lentiggini; invece sulla pelle più scura sarà meglio abbinare il rosso rame a un balayage molto più intenso sulle punte. Saranno ideali anche dei colpi di sole castani per mettere in risalto le varie sfumature: in questo caso le radici dovranno essere del colore naturale o più scure. Inoltre il rosso rame si sposa perfettamente con iridi verdi, nocciola o azzurro. Questo è il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli medi.