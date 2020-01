Per questo inverno 2020 continuano ad arrivare molte idee per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. In particolare sarà molto richiesto da molte ragazze il flipped bob. Tale hairstyle sarà perfetto in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il grande protagonista degli ultimi Golden Globe è stato il flipped bob. Per chi non conoscesse questa capigliatura si tratta di un bob rivisitato dove le geometrie e i volumi risultano perfettamente calibrati. Per quanto riguarda lo styling le punte sono pettinate all'insù e ricordano lo stile degli anni '60.

Il caschetto in questione è stato sfoggiato anche da Reese Witherspoon e Zoey Deutsch. In tali casi era presente anche l'effetto wet: quest'ultimo regala un look molto contemporaneo. Invece l'attrice Lucy Boynton ha optato per un bel bob molto voluminoso e leggermente wavy. Mentre Michelle Williams ha pensato bene di realizzare delle onde anni venti.

Alla fine del 2019 avevano scelto la Moda del flip hair anche J Lo e Kim Kardashian: insomma, la chioma in questione è diventata una vera e propria mania tra le celebrità.

Nuovi colori

L'imprenditrice Kylie Jenner ha pensato bene di incominciare il nuovo anno con una tonalità di capelli tutta nuova. L'ex di Travis Scoot ha abbandonato il suo castano e ha optato per una nuance molto esplosiva e più precisamente per il giallo limone. Inoltre su alcune foto prima è apparsa con i capelli lunghi e successivamente con il caschetto. Kylie con tutti questi cambiamenti di look ha lanciato delle nuove tendenze che ora molte donne vorranno copiare.

Va ricordato che la tinta yellow richiederà anche molta cura e quindi i vari appuntamenti dal parrucchiere dovranno essere molto regolari.

Altre proposte e consigli

Non mancherà nemmeno il colore rosa neon o il verde fluo; molto richiesto dalle ragazze sarà anche la nuance rosso acceso che portava Jessica Rabbit.

Le nuove tonalità proposte per l'inverno 2020 richiederanno molta audacia e anche molta voglia di sperimentare.

Quindi almeno per un po' andranno lasciati nel cassetto il classico castano caramello e il castano cioccolato. Nei prossimi mesi si potrà giocare con i propri capelli e il look risulterà sempre molto originale. Se invece una donna è indecisa nel tingere la capigliatura potrà sempre optare per una tinta temporanea o per delle parrucche. Per avere sempre la chioma brillante e il colore come appena fatto andranno utilizzati dei prodotti adatti: quindi via libera con lo shampoo, il balsamo e l'immancabile maschera nutriente.

Questo pare essere insomma il momento più indicato per rinnovare il proprio look e portare un nuovo taglio di capelli.