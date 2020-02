Nella primavera 2020 sarà di tendenza il taglio di capelli medi. In particolare sarà molto gettonato il caschetto portato da Karlie Kloss. La modella ha sfoggiato questa chioma durante l'ultima sfilata di Jean-Paul Gaultier. Di seguito le ultimissime novità a riguardo.

Moda, il taglio di capelli medi

Il taglio di capelli medi scelto da Karlie Kloss sarà il vero protagonista della prossima stagione primaverile. La lunghezza della capigliatura della top model sfiora le spalle, la riga è centrale e le punte risultano sfilate.

In questo modo il taglio di capelli medi avrà sempre un leggero volume. La chioma in questione è molto versatile e la modella si diverte a sfoggiare il caschetto in mille modi diversi. Ad esempio in una foto del suo profilo Instagram Karlie portava il caschetto liscio: in questo caso basterà utilizzare la piastra e la spazzola. In un'altra occasione aveva optato per l'effetto messy e in entrambi i casi il risultato è garantito.

La lunghezza del caschetto è perfetta anche per raccogliere i capelli e realizzare una comodissima coda.

Il caschetto in questione sarà molto facile da gestire e inoltre sarà perfetto in ogni occasione. Va ricordato che l'hairstyle biondo della modella era di tendenza anche questo inverno. Harry Josh è l'hair stylist di Karlie Kloss e non solo perché tra le sue clienti ci sono Giselle Bundchen, Miranda Kerr, Cindy Crawford e Priyanka Chopra. Il merito è tutto di Harry che è capace di realizzare sempre chiome di successo.

Nuovi colori

Nella primavera 2020 saranno di tendenza anche molte nuove tonalità. La regola dei prossimi mesi sarà quella di scegliere un colore uniforme e naturale: inoltre saranno presenti delle sfumature che regaleranno alla capigliatura carattere, tridimensionalità e luminosità. Non mancheranno nemmeno le tecniche dello shatush, il degradé, il balayage. Il sombrè sarà una versione più sottile dell'ombré dove saranno presenti degli accenni di colori e questi saranno calibrati in modo da regalare armonia al volto.

Su un viso tondo queste schiariture saranno concentrate sulle punte; invece su un volto triangolare o allungato sarà meglio concentrale ai lati del viso, come quelle che porta Jennifer Aniston. Queste tecniche saranno ideali sui capelli lunghi o medio-lunghi e sullo styling ondulato o mosso. Sarà molto richiesto da tutte le donne il warm amber: si tratta di un biondo ambrato, molto caldo e avvolgente. La nuance è perfetta su una carnagione media. Ha optato per il warm amber anche Jennifer Lopez sul suo long bob.

Altre proposte

Il pastel frame è un biondo pastello sul quale sono presenti delle sfumature pesca.

Il colore è ideale sui capelli medi ed è portato anche da Reese Witherspoon e Kate Bosworth. L'honey brown è una tinta molto dolce e realizzata con la tecnica del blending: in questo caso i toni caldi del miele vengono accostati tra loro per creare delle sfumature multi-tono. L'highlights resiste sempre in ogni stagione e per chi non lo conoscesse si tratta di distribuire la tonalità caramello su tutta la lunghezza dei capelli tramite la tecnica del balayage. Per arricchire le capigliature più scure si potrà optare per il color caffé e il dark chocolate. In questa carrellata non mancherà nemmeno il castano marron glacé, dove saranno presenti dei riflessi rame e ambra: la nuance è sfoggiata da Emma Watson.

Nei prossimi mesi si potrà realizzare anche una chioma bicolore: quest'ultima è portata da Billie Eilish o Dua Lipa e il look sarà molto originale. Questo è il momento più indicato per scegliere un taglio di capelli medi.