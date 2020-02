Il bob sarà molto gettonato in questo inverno. Questa chioma è sfoggiata anche da molte celebrità. La capigliatura in questione regala uno stile molto sbarazzino e inoltre è anche facile da portare. Di seguito le ultime novità del momento.

Moda, il bob

Il bob sarà il grande protagonista di questa stagione invernale. Molte star con i capelli lunghi hanno optato per questo hairstyle. Ultimamente Natalie Portman sfoggia un new bob: l'attrice ha accorciato la chioma e ha optato per un taglio pari con le punte texturizzate.

La capigliatura è stata ideata dall'hairstylist Adam Campbell il quale è stato ispirato dallo stile delle donne francesi. Inoltre per creare una texture perfetta si dovrà utilizzare uno shampoo a secco. La bella Natalie aveva già realizzato un caschetto lo scorso maggio: quella volta aveva illuminato la chioma con delle leggere schiariture. Eva Mendes è lontana dai red carpert da un po' di tempo e ultimamente è ritornata sui vari social con un look tutto nuovo: l'attrice ha realizzato il primo bob della sua vita.

La lunghezza di questo taglio arriva a metà collo e inoltre sono presenti alcuni ciuffi più corti sul davanti. A creare la sua chioma è stato l'hairstylist Giannandrea. Questo hairstyle risulta essere molto versatile ed è proprio per questo motivo che è stato scelto da Eva. Invece la lunghezza della capigliatura di Kaia Gerber arriva al mento e sceglie styling lisci o mossi.

Consigli

In questo inverno e nella primavera 2020 ci saranno tre modi per portare l'hairstyle in questione.

Nella versione flipped under: in questo caso le punte sono arrotondate in dentro. Il blunt dove le lunghezze sono pari e lo styling risulta extra liscio e per finire il new bob dove la texture è molto importante. Sulla capigliatura si possono realizzare anche le famose onde S-waves: la forma di quest'ultime ricorderà una S e per realizzarle basterà utilizzare semplicemente la piastra.

Nuove tonalità e consigli

Nei prossimi mesi saranno di tendenza i colori temporanei: questi sono realizzati con formule che rispettano i capelli. Le colorazioni sono perfette per cambiare il look solamente per una serata o un giorno. In questo caso si può colorare tutta la chioma o solamente alcuni ciuffi. Per prima cosa si dovranno sempre utilizzare dei prodotti professionali; invece saranno da evitare delle marche sconosciute che contengono delle formule troppo aggressive. Quest'ultime possono aumentare i problemi di sensibilizzazione della cute o della chioma. Saranno molto richiesti da tutte le donne i colori rosa, verde menta, viola, azzurro e grigio.

In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno un verde chiaro molto delicato e glamour. Per mantenere sempre la nuance brillante come appena fatta andranno utilizzati regolarmente dei prodotti adatti per i capelli colorati: quindi via libera con lo shampoo e le maschere tonalizzanti. Invece sono assolutamente da evitare i detergenti troppo aggressivi. Questo consiglio vale sia per chi sceglie le sfumature pop e sia per quelle classiche. Il momento giusto per sfoggiare il bob è finalmente arrivato.