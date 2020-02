I tagli di capelli lunghi saranno i grandi protagonisti di questo inverno 2020. Le varie proposte arrivano dagli hair stylist più famosi e anche dalle passerelle di Moda. La chioma sarà molto facile da portare e risulterà anche molto versatile.

Tendenze, tagli di capelli lunghi

I tagli di capelli lunghi sono in grado di regalare un look molto elegante e sono perfetti per le occasioni speciali. Inoltre con questo tipo di capigliatura si possono realizzare anche molte acconciature originali o complesse.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per il liscio o il mosso; invece le tonalità ideali sono il rosso, il castano e il biondo.

Sui tagli di capelli lunghi non può mai mancare la frangia: quest'ultima potrà essere lunga e morbida come quella che porta Camilla Cabello. Questa versione va evitata su una fronte molto bassa. Il biondo più adatto all'hairstyle è senza nessun dubbio il buttery blonde: in questo caso le radici rimangono naturali e non ci sarà bisogno di continue colorazioni. Ha optato per la tonalità in questione anche l'attrice Charlize Theron.

Le proposte continuano

Per un look molto originale si potranno realizzare due ciocche più chiare ai lati del viso. Quest'ultimo risulterà ben illuminato e inoltre la colorazione sarà molto facile da mantenere. Il look è stato sfoggiato dalla cantante Beyoncé.

La famosa Demi Moore ha realizzato una chioma super liscia e senza frangia. Blake Lively ogni volta che calca il red carpet sfoggia delle lunghe onde dallo stile molto romantico.

La pettinatura in stile anni '70 di Farrah Fawcett ultimamente è ritornata di moda: l'hairstyle sarà perfetto su dei lineamenti regolari e per una donna di grande personalità.

Nuovi colori

Dopo avere optato per una nuova chioma si potrà scegliere anche una nuovissima tonalità. Nell'ultimo periodo è ritornato di tendenza il Mauve Champagne: si tratta di un mix di sfumature icy, dorate e malva. Questa nuance aveva avuto il suo momento di gloria un anno fa, poi era stata messa nel dimenticatoio fino a qualche mese fa.

Il Mauve Champagne riuscirà a creare sulla capigliatura molti effetti differenti e tutto questo a seconda della luce. La tonalità è stata ideata dall'hair colorist Tara Nicole. La base ideale per realizzare il colore in questione sarà un platino, un biondo chiaro o dei capelli decolorati. Altrimenti prima si dovrà schiarire la chioma e successivamente tonalizzare con dei riflessi rosati e violacei per regalare l'effetto golden-rose. Quest'ultimo è un processo davvero molto lungo e laborioso. Va ricordato che la nuance avrà bisogno anche di molte cure e di ritocchi frequenti.

Insomma, questo inverno pare essere il momento ideale per sfoggiare un taglio di capelli lunghi.