Per la primavera 2020 saranno di tendenza molti tagli di capelli. Su tutte le chiome si potrà abbinare anche la frangia. Quest'ultima potrà essere scelta in mille versioni diverse.

Tali proposte saranno ideali per le donne di tutte le età e anche per quelle più esigenti.

Moda, i tagli di capelli

Tra i tagli di capelli più gettonati della stagione primaverile ci sarà lo shag liscio. Sulla capigliatura saranno presenti molte scalature realizzate a regola d'arte. La lunghezza della frangetta dovrà arrivare a qualche millimetro sopra le sopracciglia.

Lo shag è stato proposto anche nella versione mossa, per avere un look molto più sbarazzino. In questo caso l'abbinamento perfetto sarà con la frangia a tendina.

Nella carrellata di tagli di capelli non può mancare il caschetto super liscio e con una frangia molto piena. Lo stesso bob può essere sfoggiato anche nella versione leggermente mossa e con la frangetta aperta a coda di rondine. Questa chioma risulterà essere molto più armonica e regalerà uno stile romantico.

Per quanto riguarda i tagli corti, nei prossimi mesi sarà molto richiesto il pixie cut messy: su quest'ultimo sarà presente una maxi frangia che potrà essere trasformata in un bel ciuffo.

Un'idea originale potrà essere quella di realizzare una capigliatura corta sfilata e con la frangetta compatta e cortissima.

Nuovi colori

Dopo aver creato un nuovo hairstyle per rinnovare completamente il proprio look si può optare anche per una nuova tonalità.

Ultimamente Gigi Hadid sfoggia la nuance bronde dorato, perfetto per illuminare i capelli. Questa sfumatura può essere utilizzata sulle chiome mosse e lisce.

Il nero lucido portato da Rihanna può essere associato anche alla primavera e non solo ai mesi freddi: la tinta in questione risulterà molto ricca e regalerà luminosità al tutto. Saranno di tendenza anche le tonalità naturali e quindi si potrà optare per il castano cioccolato della modella Emily Ratajkowski.

Altre proposte imperdibili

Per una ragazza che vuole osare sarà perfetto il blu sfumato da scegliere in molte varietà: quindi via libera con il navy, il blu reale, il nero e il blu baby.

Con la nuance in questione una donna non passerà mai inosservata e potrà creare delle acconciature sempre diverse. Ad esempio si potranno realizzare delle code di cavallo, trecce o chignon e grazie alle varie sfumature la pettinatura risulterà tridimensionale.

L'attrice Dove Cameron sfoggia con molta disinvoltura la tinta lilla; invece Sofia Richie ha pensato di lasciare le radici scure e sulle lunghezze ha scelto la tecnica del balayage. Questa proposta non avrà bisogno di molte cure e sarà ideale per una ragazza che ha sempre poco tempo da dedicare a se stessa.

Kendall Jenner ha scelto la nuance castano ramato per un risultato finale molto naturale.

In questo caso si possono creare alcune ciocche più scure e più chiare per avere un bel contrasto sulla capigliatura. La bella Lucy Boyton sfoggia un biondo chiaro.

Sarà sempre di tendenza anche il doppio colore della chioma di Dua Lipa, in cui anche le ciocche bionde hanno la radice nera. Questa tinta sarà perfetta sui capelli medi e avrà bisogno di essere ritoccata molto spesso. In questo momento piace tantissimo anche il rosso acceso di Madalaine Petsch; inoltre in una base castana si potranno realizzare alcuni riflessi biondi. La cantante Lady Gaga per la sua chioma ha scelto il colore rosa nella versione bubblegum.

Se invece una ragazza è indecisa nel realizzare la classica tinta può sempre utilizzare una lacca colorata semi permanente.

Insomma, l'arrivo della primavera pare essere il momento giusto per scegliere dei nuovi tagli di capelli.