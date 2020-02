I tagli di capelli più di tendenza in questo inverno 2020 saranno di diversi tipi. Tutti gli hairstyle regaleranno un look molto glamour e inoltre potranno essere sfoggiati in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento.

Tendenze, tagli di capelli

I tagli di capelli più gettonati nei prossimi mesi saranno quelli lunghi: su quest'ultimi sono presenti delle sfilature e scalature per regalare movimento al tutto. Per quanto riguarda lo styling si può optare per il mosso o per il frisè; inoltre non può mancare nemmeno l'effetto wet per avere uno stile molto chic.

Su una chioma lunga e simmetrica si può creare una frangia lunga, laterale o corta. Anche le capigliature corte saranno molto amate da tutte le donne: quindi via libera con il bob e il carrè pari con la frangetta corta. Il pixie cut è stato riproposto in una nuova versione dove sono presenti delle ciocche di diversa lunghezza: queste saranno più corte sulla nuca e lunghe ai lati e sul davanti. Non va dimenticato nemmeno il taglio alla garçonne, sempre molto pratico e versatile. Per i tagli di capelli medi i grandi protagonisti della stagione saranno il long bob e il carré lungo: su entrambi sarà presente la frangia.

Saranno sempre di Moda anche il caschetto e il wob da portare con un effetto messy molto sbarazzino.

Nuovi colori

In questa stagione invernale il castano può essere scelto in tutte le sfumature come ad esempio il chocolate mauve. In questa carrellata non può mancare nemmeno il rosso, il ramato e lo cherry bombre. Il broux è un meraviglioso mix di castano scuro e rosso; invece il ronze è ottenuto miscelando dei riflessi dorati con il rosso.

Il biondo platino è stato proposto in nuance ancora più fredde. Invece per una donna che vuole stare al centro dell'attenzione si può sempre optare per il rosa gold o rosa quarzo.

La frangia

Nei prossimi mesi il dettaglio che non potrà mai mancare sull'hairstyle sarà sicuramente la frangia e potrà essere scelta in mille versioni. Quella lunga è perfetta sui capelli medi e lunghi: il dettaglio in questione regalerà uno stile molto misterioso e particolare.

L'abbinamento caschetto e frangetta regalerà un look molto giovanile e fresco. La frangia a tendina si apre in modo molto leggero sulla fronte e completa l'acconciatura nel migliore dei modi. Quella corta risulta essere sempre molto originale e può essere abbinata ai caschetti o al mullet. La versione scalata può essere lunga o corta e tutto questo a seconda delle varie esigenze di una ragazza. Questo accessorio può essere anche laterale e in questo caso si trasformerà in un ciuffo. La frangia sfilata è molto più glamour ed è perfetta sulle chiome lunghe o medie. Il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli di capelli è finalmente arrivato.