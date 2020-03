Il taglio di capelli di tendenza nella prossima primavera sarà il bob. L'hairstyle in questione potrà essere mosso, liscio o riccio. La chioma sarà perfetta per incorniciare il volto. Inoltre è stato scelto anche da molte celebrità.

Look, il taglio di capelli

Il taglio di capelli più richiesto nei prossimi mesi sarà senza nessun dubbio il bob. Gwen Stefani ha optato per una capigliatura dallo stile rétro: in questo caso sui capelli della cantante sono presenti delle morbide onde. Alcuni mesi fa la bella Jennifer Lopez aveva sfoggiato un caschetto super liscio.

Per quanto riguarda la tonalità Jennifer aveva optato per il biondo, perfetto per illuminare il volto. Invece la lunghezza del bob di Kim Kardashian arriva leggermente sotto il mento. Questa capigliatura è stata realizzata dal suo hairstylist di fiducia Chris Appleton. Anche Khloe Kardashian e Kylie Jenner hanno realizzato entrambe un bob liscio. In questa lunga carrellata non può mancare il taglio di Penelope Cruz. La chioma dell'attrice risulta leggermente più lunga sul davanti e quindi è ideale sui volti ovali e tondi.

Su questo taglio si può anche giocare con il colore e liberare la fantasia. Lily James ha scelto il long bob che le regala uno stile molto glamour. L'attrice britannica ha sfoggiato la capigliatura liscia, però esiste anche la variante mossa. La modella Barbara Palvin ha realizzato un caschetto liscio e scalato; invece su altri red carpet alcune star hanno sfoggiato la versione mossa. Monica Bellucci ha pensato di abbandonare la lunga capigliatura e ha scelto un bob molto corto.

L'hairstyle ha anche il potere di ringiovanire il viso della Bellucci.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si potrà scegliere una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza i capelli olografici che regaleranno tantissimo colore. Si tratta di un mix di nuance pastello dove si alternano i colori dell'arcobaleno: in questo modo la chioma risulterà bene illuminata. Per creare le tinte olografiche si deve partire da una base chiarissima e un po' alla volta aggiungere le sfumature rosa, azzurro e verde.

Proposte

Un'idea originale può essere quella di partire da una base biondo chiaro e colorare solamente alcune ciocche di blu, viola, giallo o verde. Questa proposta è ideale sui capelli lisci e mossi. Non va dimenticato nemmeno l'opal hair dove le sfumature pastello ricordano molto i riflessi delle pietre. I capelli olografici si prestano molto bene alle lunghezze medie e in particolare al new bob. La tinta in questione può essere ricreata solamente alla radice: su quest'ultime le tinte risulteranno molto intense e man mano sfumeranno sulle lunghezze. L'effetto 'holographic hair' può essere realizzato solamente sulla frangia.

Sulle chiome tinte di rosa o blu si può dare un tocco di brillantezza in più: in questo caso i colori olografici partiranno da metà lunghezza e sfumeranno di nuovo nel blu. Questo effetto può essere creato anche su tutta la capigliatura. Ormai questo è il momento più indicato per rinnovare il look e sfoggiare un taglio di capelli tutto nuovo.