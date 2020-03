Il taglio di capelli di lunghezza media di tendenza, nell'imminente primavera 2020, sarà il caschetto mosso. La capigliatura è già stata sfoggiata con molta disinvoltura da Kaia Gerber. Quest'ultima ha optato per questo tipo di hairstyle, alcuni giorni fa, durante la sfilata di Chloé a Parigi.

Moda, i tagli di capelli di lunghezza media

La lunghezza del taglio di capelli di Kaia Gerber arriva al mento. Le ciocche frontali incorniciano perfettamente il volto e ricordano molto lo stile anni '70. Per quanto riguarda lo styling, risulta leggermente mosso e con la riga in mezzo.

La figlia di Cindy Crawford è rimasta fedele al colore castano e il tutto è stato realizzato dall'hairstylist Guido Palau.

Questa tipologia di styling si può copiare attreverso pochi e semplici passaggi. Per prima cosa bisogna procedere con l'asciugatura, dove andranno utilizzati dei becchi. Quest'ultimi andranno applicati nei tre punti dove si vuole creare l'onda. Durante l'asciugatura bisognerà vaporizzare uno spray texturizzante. Successivamente, con l'utilizzo del phon, si modellano le varie onde.

Per sigillare il tutto basta applicare la classica lacca.

Nuovi colori: il Balayage Californiano

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio, si può optare anche per una nuova tonalità. Nella stagione primaverile sarà di tendenza il Balayage Californiano. Questa tecnica regalerà ai capelli delle meravigliose sfumature luminose, calde e avvolgenti, che evocheranno il sole della West Coast.

Per realizzare il Balayage Californiano è sempre meglio affidarsi al proprio salone di fiducia. In questo modo il parrucchiere troverà sempre la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

La tecnica di schiaritura del Balayage Californiano verrà eseguita a mano libera: in questo modo si ricreeranno delle sfumature molto naturali. L'effetto finale sarà "sunkissed", meglio conosciuto come "capelli baciati dal sole".

Quest'ultimi ricorderanno le capigliature delle surfiste californiane, sempre a contatto con il sole e il mare. Per realizzare il Balayage Californiano si dovranno sfumare i capelli da metà lunghezza fino alle punte. Va ricordato che per ottenere un risultato perfetto la base dovrà essere dal biondo chiaro al castano scuro. La nuance avrà bisogno di molte cure: regolarmente dovranno essere utilizzate delle fiale antiossidanti. Con questi prodotti i capelli risulteranno sempre ben idratati e il colore sarà luminoso. Le famose beach waves saranno ideali per valorizzare la tonalità. Questo è il momento giusto per realizzare un taglio di capelli a lunghezza media. Con un look tutto nuovo, una ragazza non passerà mai inosservata e accoglierà nel migliore dei modi la primavera 2020.